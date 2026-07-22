Hamarosan jöhet a következő alaptörvény-módosítás, ezúttal az Európai Ügyészség miatt

Megkezdődött Magyarország Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásának gyakorlati előkészítése: az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint munkacsoport alakult az érintett minisztériumok és szervezetek részvételével a szükséges jogalkotási és intézményi feladatok koordinálására.

A Magyar Hang beszámolója szerint jelenleg a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet szakértői felülvizsgálata zajlik. A minisztérium azt közölte, hogy a folyamatot két egymásra épülő szakaszban kívánják megvalósítani.

Ősszel kerülhet a parlament elé az első csomag

A tervek szerint 2026 őszén kerülhet az Országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint azoknak a szabályoknak a megalkotása, amelyek lehetővé teszik az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztását.

A második szakaszban további törvénymódosítások következhetnek, várhatóan 2027 februárjáig. Ezek érinthetik a büntetőeljárási szabályokat, a nemzetközi bűnügyi együttműködést, valamint egyes státusz-, társadalombiztosítási és munkajogi jogszabályokat is.

Hamarosan budapesti iroda is nyílhat

Az előkészítés előzménye, hogy az Európai Bizottság július 10-én jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A szervezet várhatóan budapesti irodát is létrehoz, és hatáskört kap az uniós forrásokat érintő visszaélések kivizsgálására.

A minisztérium szerint jelenleg az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának jogi kereteit dolgozzák ki. A folyamat menetrendjét ugyanakkor nem kizárólag a magyar kormány határozza meg, azt az Európai Tanács és az Európai Ügyészség belső eljárásai is befolyásolják.