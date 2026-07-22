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A nap legfontosabb hírei – 2026. július 22.
Kovács Márton / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (k), Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Magyar Éva kormányszóvivõ a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet bemutató sajtótájékoztatón a Rákospalota-Újpest vasútállomáson 2026. július 22-én.
Kovács Márton / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (k), Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Magyar Éva kormányszóvivõ a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet bemutató sajtótájékoztatón a Rákospalota-Újpest vasútállomáson 2026. július 22-én.
Távozik a legfőbb ügyész, jönnek az új vonatok.
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