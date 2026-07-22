Orbán Viktor az Alaptörvény 17. módosításának elfogadásakor, a magyar demokrácia Facebookon történő elgyászolása közben éppen az USA-ba utazott megnézni a futball-világbajnokság elődöntőit és döntőjét. A Washington Examiner szerint a volt miniszterelnök azonban nem csak focit nézni ment Amerikába, hanem a Fehér Házat és a Külügyminisztériumot is meglátogatta ottléte alatt.

A lapnak egy az ügyre rálátó forrás számolt be Orbán eddig nem ismert washingtoni kitérőjéről, de az továbbra sem világos, hogy kikkel, miről tárgyalhatott. A Fehér Ház nem kommunikált arról, hogy az exminiszterelnök náluk járt.

Ahogyan a Washington Examiner is megjegyezte, Orbán Viktor az európai szövetségeseitől távol került azzal, hogy szorosra fűzte kapcsolatait Donald Trump adminisztrációjával és a trumpista politikai mozgalommal. Ha az elnököt nem is, de Marco Rubio külügyminisztert sikerült meghívnia a Fidesznek a történelmi vereséggel végződő választási kampány hajrájában.

A Fidesz elnöke a szerdai sajtótájékoztatóján is nyilatkozott az amerikai útjáról: azt mondta, hogy magánúton volt, magánpénzből, és örül neki, hogy világbajnokság csak négyévente van, mert különben nem futná rá a pénzéből.