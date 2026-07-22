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Lionel Messi csapata amint szerződtette Casemirót, rögtön vizsgálatot kapott a nyakába

Casemiro Norvégia ellen.
Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
Casemiro.
24.hu
2026. 07. 22. 19:47
Casemiro Norvégia ellen.
Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
Casemiro.
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro szerződtetését.

A részben David Beckham tulajdonában lévő, Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható.

Érdekesség, hogy az ESPN szerint azonnal vizsgálni kezdte az MLS fegyelmi bizottsága a szerződést, mert a Los Angeles Galaxy panaszt nyújtott be az ügyben. A Galaxy ugyanis szintén szerette volna megszerezni Casemirót, akivel meg is tudtak egyezni, ám mégis a floridai csapatot választotta, vélhetően azért, mert szabálytalan eszközökkel további juttatásokat ígértek neki.

A 91-szeres válogatott futballista nyolc idényt töltött a Real Madridban, ezalatt 336 mérkőzésen 18 trófeát nyert, valamint ötszörös Bajnokok Ligája-győztessé vált. Casemiro 2022-ben hagyta el a spanyol csapatot, négy évig a szebb napokat látott Manchester Unitedet erősítette, ahol azonban lejárt a szerződése. A nyári világbajnokságon is a brazil válogatott tagja volt, amely azonban a nyolcaddöntőben búcsúzott.

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