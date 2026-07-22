Augusztusban érkezik az X-akták-LEGO-készlet

21369-as kódszámmal és 1478 építőkockával érkezik az X-akták LEGO-készlet augusztusban. A The X-Files nevet viselő dobozból egy harmadik típusú találkozást építhetünk meg. Természetesen figuraként ott lesz Mulder és Scully, továbbá a sorozat olyan ikonikus szereplői, mint Mr. X, Skinner és a Flukeman.
Nem lesz olcsó: 78 ezer forintot kell leszurkolni majd érte. Egyébként Gillian Andersonnal reklámozza a készletet a LEGO.
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Az X-aktákról nemrég kvízt is készítettünk, de, aki a sorozat 30. évfordulója kapcsán írt esszénkben mélyedne el, annak erre is lehetőséget biztosítunk az alábbi linkeken:
- Ma még többen hiszik, hogy az igazság odaát van: harmincéves az X-akták
- Kvíz: ismered annyira az X-akták rejtélyeit, mint Mulder és Scully?