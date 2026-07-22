Egy hete egy Spanyolországban praktizáló magyar orvosnő Madridból repült Budapestre a kislányával, amikor felszállás után nem sokkal egy 40 éves férfi rosszul lett a Ryanair-gép fedélzetén.

A kardiológus a Telexnek elmesélte, hogy felszállás után negyed órával a légiutas-kísérők kérdezték végig a járaton, hogy van-e az utasok között egészségügyi dolgozó, majd miután ő jelzett, azt akarták megtudni tőle, hogy az orvosi igazolványa nála van-e. Mivel nem volt nála, ezért először azt mondták neki, hogy akkor nem fog tudni segíteni. Nem sokkal később visszatértek hozzá, ismét megkérdezték erről, ekkorra azonban olyan rosszul lett a férfi, hogy elhitték neki, hogy papír nélkül is tud segíteni.

Júlia szerint a férfi a szívinfarktus tipikus tüneteit produkálta. Megkérdezte a személyzetet, hogy milyen orvosi felszerelések vannak a gépen, de

erre azt mondták, hogy semmi, csak oxigén.

A vezető légiutas-kísérő ezután Júliát kérdezte, hogy végrehajtsanak-e kényszerleszállást. A férfi ezután valamivel jobban lett, később azonban ismét leromlott az állapota, ezután a kardiológus odaszólt a kísérőknek, hogy szálljanak le. A Marseille-i reptér azonban még 25 percre volt, ezalatt az idő alatt egy utastárssal felváltva élesztették újra a beteget.

Júlia azt mondta, nem kérdezett rá ekkor, hogy van-e defibrillátor a fedélzeten, de a kísérők sem ajánlották fel azt, és korábban is azt mondták, hogy nincsenek orvosi eszközök a gépen. Landolás után a francia sürgősségiek átvették a férfit, akit stabil állapotban szállítottak kórházba.

A Ryanairt azt válaszolta a lapnak, hogy minden gépükön van defibrillátor. Ezután egy újabb körben azt is megkérdezték, hogy a személyzetnek nem kellene-e azt felajánlania ilyen helyzetben, de erre már nem kaptak választ.

Július 10-én egy Görögországból Németországba tartó Ryanair gépen történt az a baleset, amely során egy férfit a légnyomáskülönbség majdnem kiszippantott a betört ablakon keresztül.