„Mi adjuk a fegyvert a bűnelkövető kezébe” – szakértőkkel néztük meg, mi jó és mi rossz a Chat Controlban

Az Európai Parlament július 9-én hivatalosan is elfogadta a gyermekek online szexuális bántalmazásának felderítésére szolgáló elektronikus adatvédelmi szabályoktól való ideiglenes eltérés, vagyis a Chat Controlnak nevezett átmeneti szabályozás 2028-ig történő kiterjesztését, amelynek véglegesítésére 3 hónap áll a Tanács rendelkezésére. Habár sokan, köztük a Mi Hazánk parlamenti képviselője, Novák Előd úgy interpretálták a döntést, hogy innentől kezdve a nagy techcégek szabadon olvashatják a privát üzeneteinket, a törvény valójában már 2021 júliusa óta érvényben volt, és most csak azért kellett ismét szavazni róla, mert időközben lejárt a hatálya.

Az etikai és jogi dilemma ugyanakkor a mai napig fennáll, főleg ha megvizsgáljuk a végleges szabályozás, a Chat Control 2.0 tervezetét.

Ez ugyanis jóval drasztikusabb lépéseket foganatosítana az ártatlan állampolgárokkal szemben is. Éppen ezért a témát jogi és gyermekvédelmi szempontból is megvizsgáltuk Németh Ádám infokommunikációs szakjogász, valamint a Hintalovon Alapítvány munkatársa, Rácz Dominika segítségével.

Lehetetlen kérdés