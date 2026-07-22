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„Mi adjuk a fegyvert a bűnelkövető kezébe” – szakértőkkel néztük meg, mi jó és mi rossz a Chat Controlban

Getty Images
admin Lányi Örs
2026. 07. 22. 18:43
Getty Images
Az európai politika egyik legmegosztóbb témájává vált a gyermekok online védelméről szóló szabályozás, ismertebb nevén a Chat Control kérdése. Éppen ezért a szabályozás, valamint az arról szóló szavazás bemutatása után jogásszal és gyermekvédelmi szakértővel is körbejártuk a témát, azon kérdésekre keresve a választ, hogy mik a támogatandó és mik a vitás részei a szabályozásnak, és hogy van-e mitől tartania az átlag embernek.

Az Európai Parlament július 9-én hivatalosan is elfogadta a gyermekek online szexuális bántalmazásának felderítésére szolgáló elektronikus adatvédelmi szabályoktól való ideiglenes eltérés, vagyis a Chat Controlnak nevezett átmeneti szabályozás 2028-ig történő kiterjesztését, amelynek véglegesítésére 3 hónap áll a Tanács rendelkezésére. Habár sokan, köztük a Mi Hazánk parlamenti képviselője, Novák Előd úgy interpretálták a döntést, hogy innentől kezdve a nagy techcégek szabadon olvashatják a privát üzeneteinket, a törvény valójában már 2021 júliusa óta érvényben volt, és most csak azért kellett ismét szavazni róla, mert időközben lejárt a hatálya.

Az etikai és jogi dilemma ugyanakkor a mai napig fennáll, főleg ha megvizsgáljuk a végleges szabályozás, a Chat Control 2.0 tervezetét. 

Ez ugyanis jóval drasztikusabb lépéseket foganatosítana az ártatlan állampolgárokkal szemben is. Éppen ezért a témát jogi és gyermekvédelmi szempontból is megvizsgáltuk Németh Ádám infokommunikációs szakjogász, valamint a Hintalovon Alapítvány munkatársa, Rácz Dominika segítségével.

Lehetetlen kérdés

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