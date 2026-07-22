keszthelykutyás strandhűtlen kezelésbalatoni szövetség
Belföld

Hűtlen kezelés gyanúja merült fel a keszthelyi kutyás strandon

Katona Tibor / MTI
Vitorlások a Balatonon Keszthelynél 2024. május 4-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 22. 20:11
Katona Tibor / MTI
Vitorlások a Balatonon Keszthelynél 2024. május 4-én.
Keszthely képviselő-testülete szerdán úgy döntött, hogy felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. A városvezetés emellett szeptember végével felbontja a szerződést a helyi kutyás strand üzemeltetőjével is, mindkét ügy heves vitát váltott ki a testületben.

Keszthely felfüggeszti a tagságát a Balatoni Szövetségben, a kutyás strand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja – ezekről is vitázott szerdán a város képviselő-testülete az MTI beszámolója szerint.

Felfüggesztik a Balatoni Szövetségi tagságot

Tóth Gergely polgármester (Városukért Tenni Akarók Egyesülete – Vártak) előterjesztésére a testület kezdetben a Balatoni Szövetségből való kiválásról vitázott, végül a tagság felfüggesztéséről szavazott.

A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb tagdíjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva, ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain.

Szerinte nem volt „demokratikus jelölési folyamat”, ahogy a jelenlegi elnököt megválasztották a több mint 120 éve működő, mintegy száz települést tömörítő szerveződés élére.

Pali Róbertet, Vonyarcvashegy független polgármesterét ezért többször is felszólította, hogy mondjon le, hosszú éveken át ugyanis a három város, Siófok, Balatonfüred és Keszthely polgármesterei váltva töltötték be az elnöki posztot.

Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek Szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél.

A vitában Sáringer-Kenyeres Marcell (Fidesz–KDNP) és Szántó András, a korábban a polgármesterrel együtt a Vártak színeiben mandátumot elnyert Demokratikus Koalíció-s képviselő is ellenezte a kilépést vagy a tagság felfüggesztését, a többség azonban végül megszavazta, hogy Keszthely egyelőre szünetelti a tagságát.

Megszűnhet a jelenlegi formájában a kutyás strand

Hosszas, néha személyeskedő vita, korábban pedig facebookos üzengetés volt arról az ugyancsak polgármesteri előterjesztésről, hogy mondják fel a szerződést a Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőjével.

A városvezető az ülésen kifejtette: a korábbi, fideszes városvezetés előnytelen szerződést kötött az üzemeltetővel, ennek kapcsán hűtlen kezelés gyanújával feljelentést is terveznek.

Nehezményezte azt is, hogy a kezdeményezése ellenére a strand üzemeltetője nem kívánta bárki által szabadon látogathatóvá tenni a fürdőhelyet, amelynek nincs is engedélye kutyastrandkénti üzemeltetésre.

Az üzemeltető visszautasította a vádakat

Sziládi-Kovács Tibor, a strand üzemeltetője szerint mindezek csak ürügyek, amivel a vállalkozását akarják ellehetetleníteni, holott egy új turisztikai vonzerővel is gyarapította a várost az elmúlt hét évben.

A képviselők végül hét igen és négy tartózkodás mellett megszavazták, hogy szeptember végével felbontják a vállalkozóval kötött szerződést azzal, hogy új funkciót kap a part menti terület.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Toró T. Tibor Tusványoson: Sokan megkérdőjelezték, miért jön el és tart beszédet itt a bukott miniszterelnök
Bayer Zsolt: „Ideje van a lázadásnak!”
Svájcban landolt közpénzek: már pénzmosás a vád Nobilis Kristóf ellen, akitől 1,7 milliárd forintot kobozna el az ügyészség
A Fidesz-kormány bukása után megszüntette a Puskás Akadémia támogatását Szíjj László cége
Szijjártó Péter
Titkosították a Szijjártó–BYD ügyet, közben ellenőrzés volt Szegeden
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik