Titkosították a Szijjártó–BYD ügyet, közben ellenőrzés volt Szegeden

Újabb fejlemények érkeztek a BYD magyarországi ügye körül. A South China Morning Post értesülése szerint, amelyet a Népszava szemlézett, a hatóságok ellenőrzést tartottak a kínai autógyártó épülő szegedi üzeménél, ahol a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási iratait és munkaszerződéseit vizsgálták.

Egyelőre nem ismert, hogy az akció kapcsolódik-e ahhoz a kormányzati átvilágításhoz, amelyet a BYD magyarországi beruházásaival összefüggésben jelentettek be.

A fokozott hatósági figyelem nemcsak a BYD-t érinti: az elmúlt napokban más, Magyarországon működő kínai vállalatoknál is vizsgálatokat tartottak. Egyes cégek már arra figyelmeztették partnereiket, hogy különösen ügyeljenek a munkajogi és adminisztratív előírások betartására.

2051-ig titkosították a bizottsági ülés anyagait

Közben szerdán a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is foglalkozott Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter új munkájával – erről az Economx számolt be. A politikus a múlt héten jelentette be, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, és a BYD-nél vállal vezető pozíciót.

A bizottság tiszás tagja, Czakó Czirbus Pál szerint a felmerülő kockázat nem magából a BYD-ből fakad, hanem abból, hogy egy volt külügyminiszter jelentős mennyiségű minősített információ birtokában kerül egy olyan vállalathoz, amely nem NATO- vagy uniós háttérrel működik. Elmondása szerint a következő lépés akár Szijjártó Péter személyes meghallgatása is lehet.

Az ügy részletei azonban egyelőre nem kerülnek nyilvánosságra: a bizottsági ülésen elhangzottakat 2051. december 31-éig titkosították. A testület elnöke, Apáti István ugyanakkor azt mondta, hogy az ülésen nem merült fel olyan új információ, amely áttörést jelentene az ügyben.

A BYD körüli vita azért is kap kiemelt figyelmet, mert a szegedi gyár a kínai autógyártó európai terjeszkedésének egyik legfontosabb beruházása. A projektet a korábbi kormány jelentős állami támogatásokkal és infrastruktúra-fejlesztésekkel segítette, miközben a vállalat magyarországi működését korábban munkaügyi és környezetvédelmi vizsgálatok is érintették. Az ellenőrzések és a nemzetbiztonsági vita alapján úgy tűnik, hogy a BYD ügye még hosszú ideig napirenden maradhat.