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Foci foci vb 2026

A legnagyobb, de nem a legjobb: mérlegre tettük a 2026-os foci-vb-t

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Luis de la Fuente, Head Coach of Spain, lifts the FIFA World Cup Winner’s Trophy after the team’s victory following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Carl Recine/Getty Images/AFP
Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Spanyolország története során másodszor lett világbajnok
admin Marosi Gergely
2026. 07. 22. 21:18
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Luis de la Fuente, Head Coach of Spain, lifts the FIFA World Cup Winner’s Trophy after the team’s victory following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Carl Recine/Getty Images/AFP
Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Spanyolország története során másodszor lett világbajnok
Spanyolország története során másodszor, teljesen megérdemelten nyerte meg a férfi labdarúgó-világbajnokságot, miután a fináléban Ferran Torres góljával 1–0-ra felülmúlta a címvédő Argentínát. A 104. mérkőzéssel és 308. góllal pont került minden idők legnagyobb foci-vb-jének végére: a FIFA a pénzhegyeket számolgatja, Gianni Infantino elégedetten dől hátra, és tulajdonképpen a szurkolók sem lehetnek elégedetlenek. A döntőben győzött és igazságot tett a futball, volt dráma, villogtak a sztárok, a Zöld-foki Köztársasággal az egész világ rátalált kedvenc kiscsapatára, és aligha ment meg minket bármi a mezőny 64-esre bővítésétől. Folytatás négy év múlva, három kontinens hat országában.

Furcsa üresség van a műsorújságban: nincs élő vb-közvetítés, nem is lesz négy évig, s amikor a labdarúgás legnagyobb válogatott rendezvénye visszatér, hogy egy monstre tornán három földrészt (Európa, Afrika, Dél-Amerika) és hat országot (Spanyolország, Portugália, Marokkó, Uruguay, Argentína, Paraguay) érintsen.

De 2030 a jövő, mi vonjunk mérleget inkább a 2026-os, amerikai-kanadai-mexikói társrendezésű vébé fölött. Donald Trump amerikai elnök szerint (természetesen) „ez volt a sporttörténelem egyik legnagyobb eseménye.”

A leggrandiózusabb, rekordok tömkelegét hozó tornát aligha nevezhetjük minden idők legjobbjának – de közel sem volt olyan rossz, mint amitől sokan tartottak. A labdarúgás szakmai csúcsa már rég nem a világbajnokság, ám érzelmi szempontból semmi sem fontosabb nála.

Erre a spanyol válogatottra nem volt ellenszer

Világbajnoki csúcsot jelentő védekezés (609 perc kapott gól nélkül), 1 kapott gól, 0 hátrányban töltött perc – egész elképesztőek a spanyol válogatott statisztikái. Luis de la Fuente együttese az első világbajnok csapat, mely csak egyetlen gólt kapott a tornán (0,13-as átlag), az ellenfeleknek engedélyezett helyzetminőség (0,3-as xGA) azt mutatja, hogy még csak ziccerig sem nagyon jutottak a spanyolok kapuja előtt a riválisok.

Ezek után aligha meglepő a tény, hogy a spanyolok kapuját találta el a legkevesebb lövés (1,25-ös átlag), az xGA/lövés mutató (0,05) is a legalacsonyabb a mezőnyben. Spanyolország Olaszországhoz (1938, 1982) és az NSZK-hoz (1990) csatlakozott: a vb-történelemben csak ezek a csapatok játszották végig úgy a tornát, hogy egy percig sem futballoztak hátrányban. A döntőben az antifocit bemutató argentinoknak egyetlen dolog kínált esélyt: talán valahogy kihúzzák 0–0-ra, és megnyerik a tizenegyespárbajt. Nem húzták ki.

Az ellenfeleket megbénító, tökéletesre csiszolt csapatmunka volt az alapja a spanyol világbajnoki címnek: mondhatjuk azt, hogy a támadójátékban kevésbé volt izgalmas ez a válogatott, mint a 2024-es Európa-bajnokságon, de ehhez a csatárokat sújtó sérülések is hozzájárultak.

A kontrollt így is vaskézzel tartotta minden mérkőzésén a torna legjobbjának választott Rodri által terelgetett együttes. Spanyolország tovább folytatta rekordhosszúságú veretlenségi sorozatát, ráadásul a válogatottak Élő-rangsorában minden idők legmagasabb pontszámát érte el.

A válogatott a vb-döntő megnyerésével 2259-es Élő-pontszámmal áll, megelőzve a magyar Aranycsapatot (2233-as pontszám, 1954-ben) és Németországot (2223-as pontszám, 2014-ben).

Spanyolország világ-, kontinens- és olimpiai bajnokká avanzsált vasárnapi győztesével, ezzel a futballtörténelemben elsőként védi egyszerre mindhárom trófeát – sőt, egyszerre címvédője a férfi és a női világbajnoki címnek is. Lassan feltehetjük a kérdést: korszakos csapat Luis de la Fuente gárdája?

A válasz könnyen lehet igenlő, és a keret átlagéletkorát nézve a hosszú spanyol dominanciát sem lehet kizárni. Pláne, ha az utánpótlástornákon és a klubfutballban elért eredményeket, illetve az edzőképzés sikerességét is figyelembe vesszük.

Mi marad meg ebből a meccsözönből?

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