A kormányfő szerdai Facebook-bejegyzésében a Závecz Research 2026. júliusi felmérésének sávdiagramját osztotta meg, amely szerint a biztos pártválasztók körében a Tisza Párt 74 százalékon, míg a Fidesz 19 százalékon áll.

A posztban Magyar úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt harminc éve nem állt húsz százalék alatt, most azonban az „egykori állampárt” egyre gyorsuló ütemben halad a

gyurcsányi lejtőn.

A Závecz-kutatás részleteiről szerdán Hann Endre és Závecz Tibor beszélgetett: a teljes népességben a Fidesz támogatottsága a korábbi 27 százalékról mintegy 16 százalékra esett vissza. A műsorban Hann úgy vélte, nem zárható ki, hogy a Fidesz jelenlegi formájában nem éli túl a politikai válságot.

Bejegyzésében Magyar meg is jegyezte, hogy a Fidesznél „ma már csődbiztost is kineveztek”. A miniszterelnök a napokban többször is kommentálta a Fidesz belső ügyeit: a lemondott Gulyás Gergely helyére várt Bóka Jánost titkosszolgának és volt SZDSZ-jelöltnek nevezte, aki szerinte a párt Retkes Attilája lehet.

Az ellenzéket érintő kritikák mellett Magyar arról is beszámolt, hogy a Tisza-kormány „minden nap a működő és emberséges Magyarországért dolgozik”, és szerdán áfacsökkentésekről döntenek, részleteket azonban nem közölt.

Kapitány: Új, a gazdasági tárcát érintő döntéseket jelent be a kormány

A gazdasági és energetikai miniszter is hasonló témában tett közzé Facebook-bejegyzést. Kapitány István azt írta, hogy a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón újabb, a minisztériumát is érintő döntésekről adnak majd tájékoztatást.

A posztban írt arról is, hogy kedden Porcher Áron államtitkár ismertette az Országgyűlésben azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a tárcavezető egyszemélyi döntési jogkörét az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek elhelyezkedése kapcsán. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy egy ilyen határozat nem egy emberre, hanem a szakértőkre tartozik.

A módosítás hátteréről a 24.hu korábban beszámolt: a tárcavezető álláspontja szerint az előző kormány modellje homályos szempontokra és egyszemélyi döntésekre épült, a helyi közösségek megkérdezése nélkül. Az új eljárásrendben környezetvédők, mérnökök, egyetemi szakemberek és a hatóságok együttesen vizsgálnak majd minden ügyet. A minisztérium felügyelete alatt már júniusban megalakult egy tárcaközi munkacsoport, amely az akkumulátoripar teljes szabályozásának szigorítását, illetve a munkavállalók és a környezet védelmét tűzte ki célul.