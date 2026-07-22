13 éves lett György herceg, ez alkalomból szülei közzétették legújabb portréját

2013. július 22-án született meg György herceg brit trónörökös, a jelenleg uralkodó III. Károly unokája. Vilmos herceg és Katalin hercegné elsőszülött gyereke idén már 13. születésnapját ünnepli. A walesi hercegi pár szokás szerint egy új portrét osztott meg róla közösségi oldalán, melyhez azt írták:

Boldog 13. születésnapot, György!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) által megosztott bejegyzés



A szülinapos fotókat korábban Katalin hercegné készítette gyerekeiről, de az utóbbi években nem az ő képeit posztolják. Ennek köze lehet ahhoz, hogy 2024-ben manipuláció lehetőségére hivatkozva több nemzetközi fotóügynökség is visszavont kiadásából egy olyan fotót, amelyet a hercegné szerkesztett meg magáról és három gyerekéről. Az üggyel akkoriban hosszú cikkben foglalkoztunk a 24.hu-n.