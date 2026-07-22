györgy herceg
Szórakozás

13 éves lett György herceg, ez alkalomból szülei közzétették legújabb portréját

Karwai Tang / WireImage / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 07. 22. 11:43
Karwai Tang / WireImage / Getty Images

2013. július 22-án született meg György herceg brit trónörökös, a jelenleg uralkodó III. Károly unokája. Vilmos herceg és Katalin hercegné elsőszülött gyereke idén már 13. születésnapját ünnepli. A walesi hercegi pár szokás szerint egy új portrét osztott meg róla közösségi oldalán, melyhez azt írták:

Boldog 13. születésnapot, György!


A szülinapos fotókat korábban Katalin hercegné készítette gyerekeiről, de az utóbbi években nem az ő képeit posztolják. Ennek köze lehet ahhoz, hogy 2024-ben manipuláció lehetőségére hivatkozva több nemzetközi fotóügynökség is visszavont kiadásából egy olyan fotót, amelyet a hercegné szerkesztett meg magáról és három gyerekéről. Az üggyel akkoriban hosszú cikkben foglalkoztunk a 24.hu-n.

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A hercegnéről hónapok óta egyetlen képet sem lehetett látni, aztán anyák napja alkalmából kiadtak egy fotót, de az örömteli pillanat megosztása ellentétes hatást váltott ki: ahelyett, hogy lecsillapította volna a kedélyeket, csak még inkább felkorbácsolta azokat.
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