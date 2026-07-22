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Loic Nego debütáló meccsének első félidejében piros lapot új csapatában

24.hu
2026. 07. 22. 21:11
Kiállították Loic Negót az Omonia Nicosia Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzésén. A magyar válogatott hátvéd kezdőként lépett pályára a Kajrat Almati ellen, de a 34. percig tartott számára a találkozó.

Nego nyáron hagyta el a Le Havre együttesét, miután nem hosszabbították meg a szerződését. A ciprusi csapatban nem jutott még szóhoz, pedig két felkészülési mérkőzésen is játékra kész volt. A BL-selejtezőn viszont esélyt kapott, ám egy elkésett becsúszás miatt rövidre sikerült a debütálás, mert kiállították – bár igaz, elsőre sárgát kapott csak a játékvezetőtől.

Szerencséjére nem ezen a megmozduláson múlt a meccs, Panagiotis Andreou korai góljával az Omonia került előnybe a párharcban.

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