A Mol megszünteti az Új Európa kekvát, több tízmillió részvény kerülhet vissza a céghez

A Mol igazgatósága úgy határozott, hogy nem működteti tovább más alapítványi formában a Mol Új Európa Alapítványt (MÚEA) – derült ki a vállalat Budapesti Értéktőzsdén közzétett tájékoztatásából.

A döntés következtében a Mol által 2021-ben az alapítvány rendelkezésére bocsátott 42,9 millió darab „A” sorozatú Mol-részvény, valamint az alapítvány egyéb, a társaságra jutó eszközei várhatóan visszakerülnek a vállalathoz. Ennek eredményeként jelentősen nő a Mol saját részvényállománya.

A társaság közölte azt is, hogy a 2026-os osztalékfizetést a magyar állammal kötendő vagyonrendezési megállapodás lezárását követően hajtja végre.

A Mol jogszabályi változásra hivatkozik

A döntés előzménye, hogy egy idén elfogadott törvény értelmében a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak július 31-ig meg kell szűnniük. A szabályozás lehetőséget adott arra, hogy a Mol döntsön az alapítvány más formában történő továbbműködtetéséről, a cég azonban végül ezt nem támogatta.

A Mol Új Európa Alapítványt 2021-ben hozták létre a Mol és a magyar állam közreműködésével. Az alapítvány jelentős kulturális, sport- és közösségi támogatásokat osztott ki az elmúlt években.

Nyomozás indult a támogatások miatt

A döntés egy olyan időszakban született, amikor az alapítvány támogatási gyakorlata hatósági vizsgálat tárgya. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a Budapesti Gazdasági Ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV feljelentést elutasító döntését, miután arra jutott, hogy nem zárható ki egyértelműen bűncselekmény gyanúja.

Az ügy középpontjában azok a támogatások állnak, amelyeket mecénási adományként könyveltek el, miközben a feljelentés szerint egyes esetekben konkrét kommunikációs vállalások is kapcsolódhattak hozzájuk.

A Mol Új Európa Alapítvány korábban azt közölte, hogy hivatalos értesítést nem kapott a nyomozásról, ugyanakkor mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hangsúlyozták azt is, hogy működésük megfelel a jogszabályoknak, tevékenységüket rendszeresen könyvvizsgáló ellenőrzi.

Az alapítvány kuratóriumát Miklósa Erika vezeti, tagjai között pedig Schmidt Mária és Demeter Szilárd is megtalálható. Az elmúlt években több mint tízmilliárd forintnyi támogatás odaítéléséről döntött a szervezet: