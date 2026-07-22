„Számomra egyértelmű, hogy nem kapunk több pénzt Magyarországról” – anyagi gondokkal küzd a Sepsi OSK

A ProSport cikke szerint a Sepsi OSK első embere elárulta, évente több mint kétmillió eurót kapott Magyarországról, ez a pénz viszont vélhetően már nem fog megérkezni hozzá a jövőben.

Nem feltétlenül azért, mert Orbán elvesztette a választást, hanem mivel senki sem keresett meg onnan, hogy az akadémia finanszírozásáról tárgyaljunk, számomra egyértelmű, hogy nem kapunk több pénzt Magyarországról

– mondta.

Diószegi úgy számol, hogy az utánpótlás éves működtetése több mint kétmillióba kerül, míg az első csapat fenntartása további három-négymillió eurót igényel. A Sepsi OSK-nak ugyan nincs adóssága, de befektetők nélkül az elnök szerint gondban lehet a klub.

„Nincs honnan évente öt-hatmillió eurót befektetnem a saját pénzemből. Nem vagyok annyira tehetős ember, hogy egy első osztályú klubot és az akadémiáját is egyedül tartsam fenn” – közölte a klubelnök.

A Sepsi OSK egy idény után jutott vissza a román labdarúgó-bajnokság első osztályába, a folytatásban azonban a magyarországi támogatások nélkül kell boldogulnia.