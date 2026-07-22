sportfocilabdarúgássepsiszentgyörgy
Foci

„Számomra egyértelmű, hogy nem kapunk több pénzt Magyarországról” – anyagi gondokkal küzd a Sepsi OSK

A Sepsi OSK játékosai edzésen.
Sepsi OSK
A Sepsi OSK játékosai edzésen.
24.hu
2026. 07. 22. 17:58
A Sepsi OSK játékosai edzésen.
Sepsi OSK
A Sepsi OSK játékosai edzésen.
A Sepsiszentgyőrgy labdarúgócsapatának elnöke, Diószegi László elismerte egy interjúban, hogy anyagi gondjai lehetnek a klubnak.

A ProSport cikke szerint a Sepsi OSK első embere elárulta, évente több mint kétmillió eurót kapott Magyarországról, ez a pénz viszont vélhetően már nem fog megérkezni hozzá a jövőben.

Nem feltétlenül azért, mert Orbán elvesztette a választást, hanem mivel senki sem keresett meg onnan, hogy az akadémia finanszírozásáról tárgyaljunk, számomra egyértelmű, hogy nem kapunk több pénzt Magyarországról

– mondta.

Diószegi úgy számol, hogy az utánpótlás éves működtetése több mint kétmillióba kerül, míg az első csapat fenntartása további három-négymillió eurót igényel. A Sepsi OSK-nak ugyan nincs adóssága, de befektetők nélkül az elnök szerint gondban lehet a klub.

„Nincs honnan évente öt-hatmillió eurót befektetnem a saját pénzemből. Nem vagyok annyira tehetős ember, hogy egy első osztályú klubot és az akadémiáját is egyedül tartsam fenn” – közölte a klubelnök.

A Sepsi OSK egy idény után jutott vissza a román labdarúgó-bajnokság első osztályába, a folytatásban azonban a magyarországi támogatások nélkül kell boldogulnia.

Kapcsolódó
konferencia liga selejtező atert bissen győr vitális milán
Nyolcgólos meccsen nyert a Győr a Konferencia Ligában
Volt itt minden, például kapuspotya és esernyőcsel utáni kapásgól.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Argentína egy erőteljesebb Paraguay plusz Messi

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó Péter
Titkosították a Szijjártó–BYD ügyet, közben ellenőrzés volt Szegeden
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik