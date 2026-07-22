Velkey: A BYD szinte ugyanannyi vendégmunkásnak kért engedélyt, mint ahány munkahelyet ígért

Velkey György László szerda délutáni Facebook-posztjában azt írta, hogy Szijjártó Péter a BYD-hoz való szerződése után igyekezett leszögezni: új munkakörében kizárólag a multinacionális vállalat nemzetközi kapcsolataiért felel, és nem lesz köze a cég magyarországi beruházásaihoz. A Tisza Párt politikusa szerint ennek oka az lehet, hogy a volt miniszter nem akar itthon vendégmunkásokkal együtt dolgozni.

A bejegyzésben Velkey azt állítja, Szijjártó pontosan tudja, hogy a kínai autógyártó és alvállalkozói a szegedi beruházásnál szinte ugyanannyi harmadik országbeli munkavállaló számára kértek és kaptak csoportos munkavállalási engedélyt a magyar hatóságoktól, mint ahány – összesen több ezer – munkahelyet ígértek.

A politikus értékelése szerint ez azt jelenti, hogy az előző kormány nem magyar, hanem harmadik országbeli munkavállalókkal tervezte feltölteni az álláshelyeket, ami szembemegy a volt miniszterelnök korábbi kijelentéseivel, miszerint sosem hívtak Magyarországra vendégmunkásokat. Hozzátette: az eddigi kormányzati átvilágítások alapján ez az ígéret is megdőlt.

A politikus kitért arra is, hogy a kormány részéről Szijjártó tárgyalta le és írta alá a beruházási szerződést a vállalattal. A poszt szerint minisztériumi dokumentumok bizonyítják, hogy a tárgyalások során a volt tárcavezető maga szorgalmazta a nemzetgazdaságilag kiemelt státusz biztosítását, valamint a kínai munkavállalók vízumkérelmének gyorsított eljárását.

Szijjártó új munkája súlyos összeférhetetlenségi problémákat vet fel

Mint arról a 24.hu a politikus új állásáról szóló cikkében beszámolt, az előző kormány külgazdasági és külügyminisztere nemrég a parlamenti mandátumáról lemondva a BYD vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lett.

A bejelentést követően Magyar Péter az ügyben közzétett videójában arról beszélt, hogy egy korábban általa százmilliárdokkal támogatott vállalathoz elmenni vezetőnek súlyos jogi és morális aggályokat vet fel, és szerinte az új pozíció egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója egy a hazai korrupciós helyzetet elemző interjúban rámutatott: a volt miniszterekre semmilyen korlátozó szabályozás nincs az elhelyezkedés tekintetében, noha szerinte Szijjártó esete súlyos összeférhetetlenségi problémákat vet fel, tekintve, hogy miniszterként ő irányította a kínai delegációkkal folyó tárgyalásokat.