Igaz a mondás: a Nokia 3310 sem jó felmelegítve!

Az új Nokia 3310 semmi más, mint merő nosztalgia, egy régi kedves emlék, amelyre jó visszagondolni, mert mosolyt csal az arcunkra. De el ne kezdjük vele ismét a kapcsolatot: mert elég gyorsan belénk nyilall a felismerés, hogy MIT IS SZERETTÜNK RAJTA?! A majd’ húszezres telefonra az agyam egyértelműen nemet mondana, csak a szívem bólintana.

Bevallom, számomra már február végén, a barcelonai bemutatón is elképesztő volt látni, mekkora hype van az új Nokia 3310 körül. A sajtómegjelenéseket szinte mind erre a telefonra húzták fel. Ha megkérdezném az embereket, hogy tudják-e, idén milyen más mobilokat mutatott be a finn gyártó, vélhetően kevesen tudnának egy példát is felhozni.

A márkát képviselő, gyakorlatilag a Nokia régi mobilos részlegéből alakult HMD Global képviselője be is vallotta Budapesten, komolyan építettek a nosztalgiafaktorra. Persze bizonyos szinten érthető: a 17 éve kiadott telefon több mint 126 millió példányban kelt el világszerte. A “törhetetlen telefon” Finnország jelképe lett a szauna és a metál zene őrültek mellett.

Egy hétig hordtam magammal mindenhová a telefont, bárhol vettem elő, felcsillantak a szemek, jött az érdeklődés: “megnézhetem, kipróbálhatom?” Ez a kezdeti lelkesedés, a rózsaszín ködfelhő mindössze pár percig tart: egy gyors gombnyomogatás, sznéjkezés, fotózás után mindenki elunja.

Olyan ez mint a BB8 robot, elsőre mindenkinek kicsordul a könny a szeméből, ujjongsz, mint egy gyerek, aztán pár nap múlva rájössz, hogy vettél hatvanezerért egy porfogót.

Mit pakoltak bele és mit nem?

1) Van dual-SIM-es is, de minek?

Az új mobil előnye, hogy immár SIM-kártya nélkül is bekapcsolható a telefon, a régi Nokia 3310 anélkül semmire sem volt hajlandó. Az újat akár két foglalattal, és egy micro-SD kártyával is tudjuk bővíteni.

Bár felmerül a kérdés: minek kéne két SIM-kártya, ha egyikkel se tudok gyorsan netezni (nincs 3G és 4G kapcsolat)? A legtöbben ugyanis azért tartanak két kártyát, mert van egy telefonálós meg egy netezős – akár két külön szolgáltatónál, hogy minél kedvezőbb legyen az ár.

2) 2,5G: mire elég?

Igen, valóban lehet az Opera Mini böngészőn netezni, de higgyétek el, ti nem akartok ekkora kijelzőn, ilyen sebesség mellett egy Facebookot vagy Twittert megnyitni. Olyan az egész, mintha amikor szétcsúszik egy honlap.

A Series 30+ oprendszeren az appkínálat rosszabb mint a Windows Phone-okon volt. Elvileg lesz butított Messenger app is, illetve a Snake játékot feltámasztó Gamelofttal közösen bővítik a játékkínálatot hamarosan, azonban sok hasznos csevegő (Viber, Skype, Whatsapp) nincs a repertoáron.

3) Se wifi, se gyors mobilnet

Wifi nincs, gyors mobilinternet (3G, 4G) nincs, NFC nincs. Ahogy ezzel a lendülettel a percdíjmentes VoIP, azaz az internetes telefonálást lehetővé tevő appokat is elfelejthetjük, mint amilyen a Skype vagy a Viber.

Sok helyen ráadásul kivezették vagy kivezetik a csak hanghívásra és SMS-ezésre alkalmas 2G kapcsolatot, ezért vásárlás előtt érdemes tájékozódni, hogy egyáltalán tudjuk-e használni az adott országban a telefont. Mindezek alapján főleg Afrika és Ázsia fejlődő országaiban lehet majd szórni ezt az olcsó mobilt a népeknek.

4) Fele ennyiért van jobb butatelefon

Olcsó, olcsó ez a telefon – Magyarországon 18 990 forintért kerül június elején a boltokba, illetve a hazai szolgáltatók kínálatába -, de mire elég ez?

Végigböngészve a webshopok és kiskereskedelmi üzletek kínálatát, gyorsan rájön az ember lánya: fele áron tud egy nagyon hasonló tudású butatelefont venni – még akár Nokiát is – amivel lehet telefonálni és sms-ezni. Ha legalább kihagyták volna ezt a semmi se jó kamerát, vagy az egyik SIM-foglalatot, s lenne helyette wifi vagy egy 3G-s mobilnet, már több értelme lenne az egésznek.

5) Elmosódott fotók, szelfi és Instagram nincs

S ha már említettem: a kamera 2 megapixeles, ilyen felbontással nagyjából 15 éve operáltak a mobilok és a kis digitális fényképezőgépek.

Készült is egy remek összehasonlítás: egy iPhone 7 és egy új Nokia 3310 kamerájának tudását mérték össze. Persze mindannyian tudjuk, hogy egy felső- és egy alsókategóriás mobilról van szó, nem lehet őket egy lapon emlegetni, mégis a londoni képek magukért beszélnek.

Mi pedig ilyen fotókat lőttünk vele, a galériához kattintson!

Fotó: 24.hu



Képgaléria: Nokia 3310 fotók







Fotó: 24.hu









S akkor meg se lett említve, hogy a szelfibot királylányok és királyfik nagy bánatára előlapi kamera se került az új 3310-re, így a szelfiktől is elbúcsúzhatunk. Ami kép pedig mégis készül a hátlapival, azt lőhettem át bluetoothon az okostelefonomra, hogy ki tudjam tenni Instagramra, Facebookra vagy csak ebbe a cikkbe.

Kész vicc volt így operálni!

6) Kicsi, és nincs de!

Az egész kijelző mindössze 2,4 colos, 240×320 pixeles felbontású. Ugyan színes, s a leírás szerint akár fotókat és videókat is nézegethetünk rajta, ennél még a transzatlanti járatok ülésein, a háttámlába épített kijelző is nagyobb. Mondhatjuk, hogy kicsi de játékos, de ezen tényleg csak a pixelgrafikus retrojátékok élvezetesek.

Érintőkijelző ugye felejtős, bár ez sokaknak vélhetően kevésbé hiányzik. Így azonban ismét a 2000-es évek elejére ugrunk vissza a nyomógombok korszakába. Többször azon kaptam magam, hogy simizem a kijelzőt és nem értem, miért nem történik semmi.

Amire ajánlják, ahhoz jó?

Fesztiválhoz: nem

Mint fentebb is írtam, 2 megapixeles a kamera, ezzel semmilyen emléket nem akarok megörökíteni, főleg nem rossz fényviszonyok között.

Csetappok sincsenek, pedig a hazai szolgáltatóknál több olyan mobilcsomag is van már, amelynél az adatkeretbe nem számít bele bizonyos csevegők (pl. Messenger, Whatsapp, Viber) használata. Így ha van 2 giga netünk, és csetelünk, a számláló nem pörög tovább.

Habár ezekkel a nyomógombokkal lehet nem is lenne kedvünk annyit csetelni: vissza kéne szokni ahhoz, hogy a “Hello” az a 44-33-555-555-666, vagy T9 szótárral (igen, ez a mai SwitfKey elődje!) kicsit gyorsíthatjuk a folyamatokat 4-3-5-5-6 szintre.

Ugyanakkor tizenöt éve nagyjából egy hónap alatt üzengettem annyit, mint amennyit nagyjából ma egy nap alatt csetelek, emailezek, ne adj’ isten, sms-ezek. Ha ekkora mennyiségű szöveget kéne nyomógombbal bevinni, inkább felhívnék mindenkit.

Sportoláshoz: nem

Habár az aksi jó, azaz nem kell attól félni, hogy futás közben lemerül a mobil, éppen az okostelefonokat merítő megoldások sincsenek: mobilnet, GPS. Fitneszfunkciók sincsenek, azaz a lépésszámláló, aktivitásmérő sem érünk el, így akinek erre van igénye, inkább vegyen 20-30 ezer forintért egy okosórát vagy fitneszpántot magának, s akár még a pulzusát is figyelheti vele.

Zenét vagy rádiót tudunk hallgatni jacken, habár megnézném, hogy ki az, aki szeretne ismét MP3-akat letölteni az internetekből az olyan streaming szolgáltatók korában, mint a Spotify, Deezer, Google Music. Én speciel teljesen hozzászoktam, hogy mobilneten mindenhol hozzáférek a rengeteg dalhoz, s ha attól tartok, hogy nem lesz hálózat, akkor előre lementek pár albumot offline módba. Semmi kedvem már letölteni, és telefonra átmásolni a zenét (se).

Kiránduláshoz: nem

E területen is az aksi a telefon előnye, s hogy ha van térerő, biztosan tudunk segítséget kérni, ha baj van. Ugyanakkor az útvonal követéséről mondjunk le, ahogy tájékozódni sem fogunk tudni GPS és térképappok nélkül.

Munkatelefonnak: talán

Egy hét alapján azért azt nehéz megállapítani, hogy van-e olyan strapabíró az új Nokia 3310 mint elődje volt. A HMD Global bemutatóján hosszan ecsetelték, erre mekkora hangsúlyt fektettek.

A kicsi, gyönyörűen ívelt és csiszolt, 80 grammos műanyag telefon valóban nagyon egyben van, ha leejtem, max darabokra esik szét, s rakhatom össze. Ha megnézünk pár töréstesztes videót, jól látszik, hogy nem nagyon tudtak fogást találni a mobilon.

Fiataloknak: nem

Az új Nokia 4 színben lesz kapható: a régi sötétkék mellett szürke, narancs és sárga kivitelben. A régi Nokia 3310 nagy előnye viszont épp a személyreszabhatóság volt: egyedi elő és hátlapot lehetett rátenni a felhasználó ízlése szerint. Az okostelefonok megjelenésével éppen ez tűnt el.

A réginél arra is volt lehetőség, hogy egyedi háttérképet, köszöntő üzenetet, csengőhangot adjunk meg, ekkor kezdtek terjedni a mókás animációkat, képeket és hangokat kínáló webshopok. Hatalmas feature volt még a hangszerkesztő: a 35 beépített csengőhang mellé a kódokkal 7 további saját dallamot kreálhattunk.

Ezt még részint sem sikerült visszahoznia a gyártónak: mindössze egy hangrögzítővel szúrták ki a szemünk.

Időseknek: talán

Azon idősebb generációnak, aki már nem is akar bekapcsolódni az okostelefonos őrületbe, tökéletes lehet ez a telefon. Sokan ugyan húzzák a szájukat, hogy kicsivel jobb net kerülhetett volna bele akár wifi, akár 3G formájában. Viszont többen is esküsznek a butatelefon+tablet kombinációra. A szolgáltatótól az előfizetés mellé kapnak két SIM-kártyát, a telefonálós megy a Nokia 3310-be, míg a mobilnetes egy tabletbe, s akkor onnan böngésznek, ott néznek Facebookot, Messengert, képeket, videókat.

Már a feloldás sem a régi!

A legtöbben a régi, bal gomb+csillag kombinációval próbálták meg feloldani a készüléket, amikor a kezükbe adtam a telefont. Aztán hasonló kombinációkat próbálgattak végig a csillag-kettős kereszttel. Azonban sokak bánatára az új telefonban már a hívást letevő, jobb felső gombbal lehet lezárni a telefont. Ha az alsó felére nyomunk: lehetőség van egy gyors menübe lépni. Ott aztán állíthatjuk a hangerőt, be- és kikapcsolhatjuk a Bluetooth-t, kikapcsolhatjuk vagy lezárhatjuk a telefont.

Node mit is tud? Kijelző: 2,4 colos QVGA

2,4 colos QVGA Kamera: 2 megapixeles kamera LED-vakuval

2 megapixeles kamera LED-vakuval Tárhely: 16 MB beépített, de ebből csak 1,4 MB érhető el a felhasználónak az előretelepített szoftverek és appok miatt, így az a 32 gigáig bővíthető SD-kártyás pótlás nagyon fog kelleni.

16 MB beépített, de ebből csak 1,4 MB érhető el a felhasználónak az előretelepített szoftverek és appok miatt, így az a 32 gigáig bővíthető SD-kártyás pótlás nagyon fog kelleni. Akkumulátor: Kivehető 1200 mAh (22,1 órás beszélgetési idő, 31 napos üzemidő)

Kivehető 1200 mAh (22,1 órás beszélgetési idő, 31 napos üzemidő) Hálózat: 2,5 G (900/1800 MHz)

2,5 G (900/1800 MHz) Kapcsolódás: Micro-USB (USB 2.0), Bluetooth 3.0

Micro-USB (USB 2.0), Bluetooth 3.0 Egyéb: Óra, Naptár, Stopper, FM-rádió, Hangrögzítő, Zseblámpa, Böngésző Továbbiak a Nokia 3310 oldalán

Összegezve

Gyakorlatilag van egy 31 napos üzemidejű kavicsunk, ami ugyan már nem egy tömzsi tégla, de sokkal többet se tud elődjénél. Azt érzem, hogy a finn HMD Global ezzel egy hatalmas ziccert hagyott ki: lehetett volna egy húszezer forintos JÓ feature telefont is kiadni, ami legalább a fiataloknak, időseknek, egy adott célcsoportnak hasznos. Így megkaptuk a régi Nokia 3310-et új köntösben, majd’ hogy nem a régi tudásával.