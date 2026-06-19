„Ha minket nem engednek be, akkor nagyon komoly bírságra számíthatnak” – csaló kéményseprők járják a családi házakat

Vannak olyan agresszív csalók, akik a családi házba bejegyzett vállalkozásokhoz becsöngetnek, a katasztrófavédelem alvállalkozóinak adják ki magukat, bírságokkal fenyegetőznek: „ha minket nem engednek be, akkor nagyon komoly bírságra számíthatnak. Most viszont, ha ezt a papírt aláírja, bemegyünk, leellenőrizzük a kéményt” – mondta az InfoRádióban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mint mondta: nem kell az ilyen agresszív csalókat beengedni.

A családi házba bejegyzett gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg a kötelező kéményseprést, amelyiktől csak szeretnék.

Ehhez egy kis segítség található a katasztrófavédelem vonatkozó oldalán, ahol a »ki az ön kéményseprője« részt kell keresni. Megadjuk az irányítószámot, kiválasztjuk, hogy magánszemély vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy családi házról vagy társasházról van szó. Hogyha mindent megfelelően kiválasztottunk, akkor az oldal felajánlja, hogy a gazdálkodó szervezetek melyik kéményseprő cégtől rendelhetik meg ezt a szolgáltatást, az adott címre milyen kéményseprő cégek vállalnak ellenőrzést és tisztítást. Semmi más teendőnk nincs, mint a nekünk szimpatikusat kiválasztani

– sorolta Mukics Dániel.

A szóvivő elmondta, ha nincs cég bejegyezve az adott helyre, akkor családi házakhoz a kéményseprő nem megy ki automatikusan, időpontot kell velük egyeztetni, és ez a szolgáltatás ingyenes.

A fűtéstípustól függően az ellenőrzéseknek más a gyakorisága.