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Kultúra

29 évesen meghalt Tay Keith, Drake, Beyoncé és Travis Scott producere

Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP
admin Varga Zsuzsa
2026. 06. 19. 15:52
Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP

29 éves korában meghalt Tay Keith, eredeti nevén Brytavious Chamber, Grammy-díjra jelölt zenei producer. A Guardian szerint csütörtök délután egy rendőrségi ellenőrzés során, nashville-i otthonában találtak rá.

A rendőrség az X-en keresztül azt közölte, nem gyanítanak bűncselekményt, a halál okát azonban még nem állapították meg.

Keith Memphisben született és nőtt fel, 14 évesen kezdett el zenét producelni, és karrierje során számos művésszel dolgozott együtt, többek között Beyoncé-vel, Cardi B-vel, Eminemmel, Future-rel, Lil Nas X-szel és Miley Cyrusszal.

Társproducerként közreműködött 2018 két legnagyobb slágerének elkészítésében: Travis Scott Sicko Mode című dalában, amely az amerikai Billboard Hot 100 listán az 1. helyet érte el, valamint Drake Nonstop című dalában is, amely ugyanabban az évben a 2. helyre került a listán.

2018-ban Keith menedzserével, Cambrian Stronggal megalapította a memphisi székhelyű Drumatized Music Group zenei kiadót és kreatív teret. A duót 2024-ben együtt szerepeltették a Forbes 30 Under 30 Music listáján.

A hiphop-producer pályája során két Grammy-jelölést kapott: először 2019-ben a Sicko Mode-ért, másodszor pedig 2024-ben a Drake és 21 Savage által jegyzett Rich Flex című dal produceri munkájáért.

Legutóbb Megan Thee Stallion 2024-es Megan című albumát, Jack Harlow Just Us című, Doja Cat közreműködésével készült kislemezét, valamint Travis Scott 4×4 című kislemezén dolgozott, amelyek 2025-ben jelentek meg.

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