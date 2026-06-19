Szombaton folytatódik az üzemanyagárak csökkenése a benzinkutakon. A 95-ös benzin 592 forint/literes, és a gázolaj 914 forint/literes átlagárukkal már pénteken a hatóságilag meghatározott védett árak (595 Ft/liter és 615 Ft/liter) szintje alatt voltak.

A holtankoljak.hu szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe szombaton.

Kapitány István gazdasági miniszter már benyújtotta a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinárstopra. A javaslatról az Országgyűlés hamarosan dönthet, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és keddre ismét rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte.

A Tisza-kormány szerint a jelenlegi piaci árak alapján kivezethető a hatósági ár, de az üzemanyagpiac változékonyságára tekintettel a későbbiekben a hatósági üzemanyagárak esetleges meghatározásához szükséges egy rugalmasabb rendszer kidolgozása, amely miniszteri rendeleti szinten valósítható meg. A javaslat felhatalmazná Kapitányt, hogy szükséges esetén rendeletben határozzon meg védett üzemanyagárakat.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy kormánya kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.