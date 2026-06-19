Térképen mutatjuk, ahogy elnyeli Magyarországot a hőhullám

A következő napokban tovább terjeszkedik az Európára telepedő hőhullám, ami hazánkban is melegedéshez vezet – írja a Kiderül.hu. A kontinens nagy részén az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb időjárásra lehet számítani, főleg Nyugat-, Közép- és részben Dél-Európa térségeiben.

Magyarország is egyre inkább a kiterjedt meleg zóna hatása alá kerülhet, így hazánkban is tartós hőhullámra van kilátás. Az országos tisztifőorvos ezért másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére június 20. szombattól június 23. keddig. Ez idő alatt országszerte 32–37 Celsius-fokos hőségre számíthatunk.

A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) előrejelzése szerint Magyarországon június 24-ére valamelyest mérséklődhet a kánikula, ám még ekkor is jóval az átlagos felett lesz a hőmérséklet. Az ekkor érkező hidegfrontok 27–32 Celsius-fokosra hűtik csak le a levegőt.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a tartósan fennálló kánikula idején kifejezetten fontos a folyadékpótlás, illetve az, hogy különösen odafigyeljünk a hőségnek kitettebb idősekre és kisgyermekekre. A rosszullétek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ajánlott nem tartózkodni a tűző napon, és mellőzzni a megerőltető fizikai tevékenységeket.

Az erős napsugárzás napszúrást, súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát okozhat. Tünetei lehetnek a fejfájás, hányinger, szédülés, láz és tudatzavar. Ilyenkor azonnal hűvös, árnyékos helyre kell húzódni, a fejet hűteni, és folyadékot kell fogyasztani, súlyosabb esetben mentőt kell hívni.

Bőrünk védelme az erős napsugárzástól szintén sarkalatos pont. Viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket. A gyerekek és fiatalok számára minimum 30 faktorszámú, UVA és UVB-védelmet biztosító fényvédő krém használata javasolt. Fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk, és gondoskodjunk a lakás megfelelő árnyékolásáról, szellőztetéséről.

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