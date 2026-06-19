Berobbant a kánikula: idén először mértek 35 fokot

Idén először pénteken emelkedett 35 Celsius-fok fölé a hőmérséklet az országban – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Hozzátették: a fővárosban, Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére 2026. június 20. (szombat) 00:00 órától 2026. június 23. (kedd) 24:00 óráig.