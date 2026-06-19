Orbán Balázs lemondott az MCC kuratóriumának éléről

Orbán Balázs pénteken lemondott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának éléről. A testület új elnökének Madarász László kuratóriumi tagot választották meg.

A Fidesz volt kampányfőnöke a lemondásáról szóló bejegyzésében azt írja, hogy a napokban elfogadott Alaptörvény-módosítás, és a kekvák megszüntetéséről szóló, még a parlament előtt lévő törvényjavaslat alapjaiban érinti az MCC-nek és más alapítványoknak az életét.

„Meggyőződésem, hogy a tehetséggondozás ügye szempontjából az elmúlt évek hozták a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb sikereit, és az elmúlt hat évben közös munkánk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált” – fogalmaz.

Orbán az említett törvénymódosításokat a parlamentben is ellenezte és ellenezni is fogja, ugyanis szerinte

valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot.

A fideszes képviselő állítása szerint az elmúlt hónapokban az MCC mögött álló alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt azon küzdöttek, hogy a „rombolással szemben meg tudják védeni” az intézményt. Úgy látja, hogy ebben értek el sikereket, ugyanis a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható. Hozzátette, hogy hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az alapítvány túlélését. Szerinte a következő két hónap legfontosabb feladata ezeknek a tárgyalásoknak a sikerre vitele lesz.

Ebben a legjobban úgy tudok segíteni, ha lemondok a kuratóriumi elnök tisztségemről, és a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésemmel nem terhelem a tárgyalásokat

– fogalmaz.

Novák Tamás, az MCC Press könyvkiadó ügyvezetője a napokban élesen kritizálta a nyilvánosságban Orbán Balázst. Novák azt írta a politikusnak üzenve, hogy „Magyar Péter kegyétől függ az MCC jövője, ezt mindannyian tudjuk, és te nem tettél az elmúlt két hónapban semmit azért, hogy a több ezer diák és a több száz kollégád biztonságérzetén bármit is javíts”.

Az MCC-re nehéz idők köszöntöttek, az MCC Feszt idén elmarad, és a brüsszeli MCC működését már felfüggesztették. A diákok korábban aláírásgyűjtést indítottak az intézmény megmentéséért.