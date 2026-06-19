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Tudomány

Századik életévében elhunyt Nász István Széchenyi-díjas orvos

Semmelweis Egyetem / mta.hu
admin Stéger Dávid
2026. 06. 19. 15:27
Semmelweis Egyetem / mta.hu

Elhunyt Dr. Nász István, a hazai orvosi mikrobiológia és víruskutatás kiemelkedő egyénisége, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa. Az orvos 99 éves volt.

Amint az MTA közleményéből kiderül, Nász István 1927-ben született Túrkevén. 1948-ban még negyedéves medikusként lépett be az akkor alapított Bakteriológiai, a jelenlegi Orvosi Mikrobiológiai Intézetbe, amelynek később igazgatója is lett.

Bár kutatói pályája kezdetén orvosi bakteriológiával foglalkozott, legjelentősebb nemzetközi sikereit az orvosi virológia, azon belül is a humán-adenovírusok kutatása terén érte el. 1956-ban megalapította az Intézet Adenovírus Kutatócsoportját, és munkatársaival elsőként izolált adenovírusokat Magyarországon. Úttörő munkát végzett az adenovírusok patológiai jelentőségének tisztázásában, valamint molekuláris és kristályszerkezetének feltérképezésében.

Számos hazai és nemzetközi elismerést érdemelt ki, köztük a Széchenyi-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggalt. Nemzetközileg elismert szaktekintélyként részt vett a Nemzetközi Vírustaxonómiai Bizottságban és az UNESCO Európai Víruskutatási Hálózatának vezetőségében is.

A jövő orvos-, fogorvos- és gyógyszerészgenerációinak képzését is szívügyének tekintette: az általa írt és szerkesztett Mikrobiológia és immunitástan című egyetemi tankönyv tíz kiadást megérve vált a hazai orvosképzés megkerülhetetlen alapművévé. Nevéhez fűződik az 1998-ban alapított, az Intézetben található Mikrobiológiai Múzeum és Archívum is, amely maradandó emléket állít a hazai mikrobiológiai és víruskutatásnak, egy helyen gyűjtve össze a szakma legfontosabb történeti dokumentumait.

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