Vitézy Dávid szerint annyi építési törmelék maradt a Városligetben, hogy csak a tavasszal kezdik meg az eltakarítást

Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben . Ez azért jóval nagyobb építkezés, mivel a lebontott épületek alapjai és törmelékei ott vannak még

– válaszolta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán feltett kérdésre.

Vitézy Dávid korábbi posztjában közölte, Budapesten az egyik legnagyobb probléma, hogy európai összehasonlításban is kifejezetten alacsony az egy lakosra jutó zöldfelület. Ennek ellenére a város második legnagyobb közparkja, a Városliget lassan egy évtizede úgy néz ki, mint egy félbehagyott építkezés: bár az új épületek nem épültek meg, a számukra kijelölt területek mégis körbekordonozva „éktelenkednek” a park közepén. Ennek most vége.

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy elbontják a kordonokat és elindítják az eddig elzárt területek parkosítását.

A Városliget megszűnik építési terület lenni, és végre minden szabad területén ismét park lesz

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, további épületek nem fognak épülni a Ligetben, de ez messze nem jelenti azt, hogy „ne lenne dolgunk Budapest talán legfontosabb közparkjával”: a kormány döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hosszú távon ugyanis nem elfogadható, hogy Budapest legfontosabb és leglátogatottabb parkját kettévágja egy autóút.

Az alapelvünk ebben a kérdésben is egyértelmű: ami már megépült, azt nem zargatjuk, és torzókat sem hagyunk magunk után. A Városligetet meg kell újítani, de parkként kell megújítani. Új kulturális célú épületekre szükség lehet, de nem Budapest legfontosabb közparkjában, hanem azokon a barnamezős fejlesztési területeken, amelyeket egyébként is mielőbb hasznosítani kell a lakhatási válság enyhítése érdekében

– fogalmazott közösségi oldalán Vitézy Dávid. (MTI)