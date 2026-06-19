Ismét meghalt egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén

Egy kínai munkás csütörtök délután a szegedi BYD építési területen műszak után távozás közben megbotlott és egy kamion alá esett, és a helyszínen életét vesztette – értesült a Magyar Hang.

A lap arról ír, hogy a mentők több egységgel, helikopterrel érkeztek, de az újraélesztés nem járt sikerrel. A halálesetet a mentők megerősítették a Magyar Hangnak, a körülményeket azonban nem. A rendőrség esetleges eljárásáról még nincs információ, a gyárat pedig a munkakörülmények és a munkavédelem javulásáról kérdezték, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.

Rakodás közben is meghalt egy munkás

Februárban is halálos baleset történt az építkezés területén, akkor rakodási és daruzási művelet közben. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni, míg a rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

Márciusban egy névtelenséget kérő szakember számolt be súlyos munkavédelmi és biztonsági problémákról a Magyar Hangnak: sárba ragadt munkagépekről, elhanyagolt földmunkákról, túlzsúfolt járművekről, verekedő munkásokról és csomagtartóban utaztatott dolgozókról beszélt.

1200 óra éves túlóra

A New York-i székhelyű China Labor Watch szintén súlyos és rendszerszintű problémákat tárt fel a BYD szegedi gyárának építkezésén.

A szervezet vezetője, Li Csiang szerint a kínai dolgozók hét napot dolgoznak egy héten, napi 9-12 órában, sokszor pihenőnap nélkül, és éves túlórájuk messze meghaladja a magyar törvényes korlátokat.

Több munkás arról számolt be, hogy bérük egy részét visszatartják, a túlórákat nem fizetik ki, a napi munkaidő túllépését pedig másik munkanapként könyvelik el. Írásbeli bérjegyzéket nem kapnak. Egy munkás arról beszélt, hogy több mint egy év alatt csak esős napokon volt pihenője, az éves túlórája pedig meghaladta az 1200 órát.