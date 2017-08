Súlyos következményei lehetnek annak, hogy a Scooter a Krím-félszigeten zenélt

H. P. Baxxterék pénteken még az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím-félsziget egyik fesztiválján, a ZBFesten zenéltek, rá egy napra, szombaton már Magyarországon, a Fezenen.

A Krímből posztoltak is a Facebook-oldalukra, megköszönték a remek közönséget. De nem mindenki volt elragadtatva attól, hogy beléptek a területre, súlyos jogi következményei lehetnek cselekedetüknek. Andrij Melnyk, Ukrajna németországi nagykövete úgy fogalmazott, illegálisan léptek be a régióba, ami nem csak botrány, hanem bűncselekmény is.

Ezt meg fogjuk büntetni, súlyos következményei lesznek.

Az csak később derült ki, hogy eljárást indított Ukrajnában az ügyészség a Scooter tagjai ellen, amit még nem kommentáltak.

A fellépés előtt H. P. Baxxter elmondta, nem politizálni, zenélni mennek.

Kijev rendszerint kitiltja Ukrajnából azokat, akik jogellenesen látogatnak el az Oroszország által 2014-ben a nemzetközi jog semmibevételével elcsatolt Krímbe, amelyet a nemzetközi közösség továbbra is Ukrajna részének tekint, s elcsatolását semmilyen formában nem ismeri el. Kijev előre figyelmeztette a zenekart, hogy ha a Krímbe látogatnak, akkor Ukrajnában akár nyolcéves börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk.

A Krím elcsatolása miatt az Európai Unió is szankciókat vezetett be a Krímmel szemben; uniós állampolgárok szinte semmilyen üzleti tevékenységet nem folytathatnak a félszigeten, így a Scooter még Németországban is számíthat következményekre.

Kiemelt kép: Henning Kaiser / dpa / Getty Images Hungary

(Reuters)