Tévés nyereményjátékban csalhattak a volt TEK-esek

Egy informatikus mindig szólt a volt TEK-eseknek, hogy mikor telefonáljanak a műsorba, hogy nyerjenek.

Nyaralásokat vagy pénzt is nyerhetett az ember, ha tizediknek hív egy számot egy tévécsatornán, és az RTL Klub Híradója szerint pár rendőr élt is ezzel a játékkal. Hónapokon át jól járt a társaság, el-elvitték a nyereményt. A Nemzeti Védelmi Szolfálat is felfigyelt erre, mivel egy rendőri társaságról volt szó, akik a Terrorelhárítási Központhoz (TEK) tartoztak akkor.

2014 decemberében indult nyomozás. Kiderült, a rendőrök 2010-13 között csaltak. Úgy tudni, a csatornánál senki sem tudott a csalásról, mert külsős cég készítette a műsort. Egy ott dolgozó informatikus adta a tippeket a TEK-eseknek, mikor telefonáljanak, hogy nyerjenek. A botrány után elküldték őket a TEK-ből, egyikük ellen eljárást indítottak csalás gyanúja miatt, de ő továbbra is a rendőrségnél dolgozik.