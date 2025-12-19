Csókkamera botrány: megtörte a csendet vezérigazgatóval ölelkező HR-vezető

Lassan öt hónap telt el a világ talán legismertebb csókkamea botránya óta, ami az egyik Coldplay-koncerten történt, az egyik érintett azonban csak most állt először a nyilvánosság elé.

Mint ismeretes, Andy Byron, az Astronomer vállalat vezérigazgatója és a cég HR-vezetője, Kristin Cabot titokban elmentek a brit zenekar koncertjére, az egyik szám alatt átölelték egymást, de pont akkor fordult feléjük a csókkamera, és nagyjából 16 másodpercig időzött a pároson. Byronék gyorsan szétrebbentek és megpróbáltak elbújni, a vezérigazgató lebukott a korlát alá, míg Cabot eltakarta az arcát és hátat fordított a kamerának. Később arról is cikkeztek, hogy nem is volt szó szerelmi viszonyról, a HR-vezető mégis felmondott a kínos eset után.

Cabot azonban egészen eddig nem szólalt meg, most azonban felidézte az ominózus estét, ami állítása szerint „tönkretette” az életét.

Az egykori HR-vezető azt mondta, az a bizonyos ölelés volt az első közte és a Byron között, és hogy mindketten békésen váltak el a partnerüktől.

Lecsaphatott volna a villám, megnyerhettem volna a lottót, és ez is megtörténhetett volna…

– mondta Cabot a The Sunnak. „De én nem vagyok valami híresség, csak egy New Hampshire-i anyuka” – tette hozzá.

Cabot egyébként novemberben csatlakozott Astronomerhez, ahol Byron volt a vezérigazgató, akit a nő támogató főnökként jellemzett, aki gondoskodott arról, hogy a nők „helyet kapjanak az asztalnál”. Hozzátette, hogy ez volt az első olyan a cég a többnyire férfiak által dominált szakmákban, ahol úgy érezte, nem jelent hátrányt, hogy nő.

Cabot elmondása szerint körülbelül egy hónappal a koncert előtt közölték egymással, hogy elváltak a partnerüktől. Egymás támogatása idővel egyfajta „nagy, boldog rajongássá” változott, aztán jött a Coldplay-koncert.

„A stadion hátsó részében ültünk… a koromsötétben, és teljesen titokban éreztük magunkat. Aztán hirtelen megláttam magunkat a kivetítőn…” – emlékezett vissza.

Cabot rögtön férjére, Andrew-ra gondolt, később tudta csak meg, hogy a férfi is ott volt a koncerten. Cabot és Byron gyorsan elhagyták a stadiont, és megegyeztek, hogy értesítik az Astronomer igazgatótanácsát. A kora reggeli órákra viszont a videó már terjedni kezdett az interneten. Cabot azt mondta, hajnali 4-kor férje küldött is neki egy képernyőképet a felvételrőll a következő üzenettel: „Azt hiszem, tudnod kellene, hogy ez zajlik most odakint.”

Mémmé váltam, én voltam a HR-történelem legtöbbet szidott HR-menedzsere

– mondta Cabot.

A nő elutasította azt a feltételezést, hogy “aranyásó” lett volna és Byronnak köszönheti, hogy vezető lehetett. Cabot elárulta, a családját is megviselték a történtek.

„A lányom sírva fakadt” – mondta, hozzátéve, a fia próbálta megnyugtatni, azt mondta neki, hogy „valószínűleg elmúlik majd”, de legnagyobb sajnálatára „nem így történt”.

Az Astronomer belső vizsgálatot indított, Byron pedig napokon belül lemondott. A cég később azt nyilatkozta, hogy nem találtak bizonyítékot viszonyra, de a vezetői előírásoknak nem tett eleget a páros. Cabot röviddel ezután lemondott, azóta már beadta a válókeresetet a férjétől.

Egyébként bőven voltak híres csókkamera-botrányok, amik nem csak az érintettek számára lehetnek veszélyesek, még abban is szorongást kelthetnek, aki nem a szeretőjével megy koncertre.