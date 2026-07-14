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Tudomány

Gajdos László kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását

Gajdos László
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg a kormány élő környezetért felelős minisztere.
admin Birkás Péter
2026. 07. 14. 16:23
Gajdos László
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg a kormány élő környezetért felelős minisztere.
A cél: véget vetni az ilyen jellegű állatkínzásnak a hazai természetvédelemben.

Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere július 14-én egy Facebookon közzétett videóban jelentette be, hogy kezdeményezi a kotorékozás teljes betiltását Magyarországon.

A miniszter videójában hangsúlyozza, hogy ez a rendkívül kegyetlen vadászati mód összeegyeztethetetlen a modern kor erkölcsi értékeivel,

hiszen a föld alatti küzdelem során nemcsak a vadon élő állatok, hanem a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Gajdos emellett külön kiemelte a kölyökrókák értelmetlen pusztulását, amit elfogadhatatlannak tart.

A frissen bejelentett javaslat célja, hogy véget vessen az ilyen jellegű állatkínzásnak a hazai természetvédelemben. A miniszter szerint ez a lépés jelentős változást hozhat a magyarországi vadászati szabályozásban és állatvédelemben.

Gajdos már a 24.hu-nak adott júniusi interjújában is hatékony állatvédelmet ígért, emellett a víz megtartását, „erdőbányászat” helyett ökológiai erdőgazdálkodást és igazságos, de kemény szabályokat a szennyezőkkel szemben. A miniszter kiterjedt természet- és környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi, Velencei-tó–törvényt, és ha rajta múlna, minden beton eltűnne a vízpartokról. Az interjú ide kattintva olvasható.

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