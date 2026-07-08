ülőmunkaülésrákkockázat
Tudomány

Veszélyes lehet fél óránál többet egyhuzamban ülni

boonchai wedmakawand / Getty Images
Ülőmunka, illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 07. 08. 12:01
boonchai wedmakawand / Getty Images
Ülőmunka, illusztráció.

Egy új tanulmány szerint komoly veszélyei lehetnek a hosszan tartó ülésnek. A megfigyelések szerint ugyanis amennyiben egyhuzamban fél óránál hosszabb időt töltünk ülve, az növeli a rákos megbetegedések kockázatát – írja a The Guardian.

A Plos Medicine című folyóiratban publikált tanulmány részeként egy évtizeden át több mint 91 ezer embert követtek nyomon a kutatók, és úgy találták, hogy az ébrenlét alatt 30 percnél hosszabb, egybefüggő ülés vagy fekvés összefüggésben áll a rákos megbetegedések okozta halálozás fokozott kockázatával. Az eredmények szerint a kockázat minden további folyamatos inaktivitással töltött órával növekszik, mintegy 10 százalékkal.

A kutatók szerint, ha viszont 30 percenként megszakítjuk az ülést, akár csak egy sétával, házimunkával vagy egy rövid nyújtással, az már jelentősen csökkenti a kockázatot.

A számszerűsített adatok szerint naponta egy óra ülőtevékenység könnyű fizikai aktivitással, például vasalással vagy mosogatással való helyettesítése 12 százalékkal alacsonyabb rákos halálozási kockázattal járt. A napi 30 perc inaktivitás 30 perc mérsékelt fizikai aktivitással, például átlagos tempójú sétával való helyettesítése 8 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt.

Habár a kutatók nem tudtak ok-okozati összefüggést megállapítani, Dr. Frederick Ho, a Glasgow-i Egyetem tanulmányának vezető szerzője kiemelte: a jelenlegi egészségügyi irányelvek nagy hangsúlyt fektetnek a mérsékelt vagy intenzív testmozgásra, de az eredményeik azt mutatják, hogy a könnyű mozgást sem szabad figyelmen kívül hagyni.

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