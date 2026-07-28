Öntisztázási eljárás eredményeként indulhat állami tendereken a Bayer Construct, miután meghalt a cég egyik dolgozója

Egy 2025 szeptemberében történt súlyos munkahelyi baleset után meghalt a Bayer Construct sóskúti betonkeverő üzemének egyik dolgozója. A férfi a betonkeverő karbantartása közben szenvedett életveszélyes sérüléseket, több műtéten esett át, november elején még tanúként hallgatták ki az ügyben, majd november 30-án elhunyt, írja a hvg.hu.

A lap a munkavédelmi hatóságra hivatkozva azt írja: a baleset idején nem voltak biztosítottak a biztonságos munkavégzés feltételei, mert hiányos volt a veszélyes munkák megszervezése és felügyelete, nem ellenőrizték következetesen a védőeszközök használatát, valamint a leesés elleni védelem sem volt megfelelő.

A Bayer Construct 54 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott. A cég ugyanakkor azt állította, hogy a dolgozó nem viselte a számára biztosított védőfelszerelést, és saját döntéséből hajolt be a gép veszélyes terébe.

A rendőrség nem indított büntetőeljárást, mert megállapításuk szerint nem merült fel bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja. A munkavédelmi hatóság halálos munkabalesetként kezelte az esetet, ugyanakkor nem állapította meg, hogy a dolgozó halálát orvosilag bizonyítottan a baleset okozta volna, igazságügyi orvosszakértői vizsgálat sem készült.

A HVG cikkében felidézte, hogy a Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila a NER egyik jelentős építőipari szereplője, cége számos nagy állami beruházásban vett részt, és milliárdos állami megrendeléseket, illetve támogatásokat kapott. A vállalkozás korábban amiatt is országos figyelmet kapott, hogy Balázs Attila levélben a Fidesz támogatására buzdította dolgozóit.

A lap szerint a sóskúti ügy előtt néhány hónappal a Bayer Construct egy másik munkavédelmi eljárásban is érintett volt. A biharkeresztesi geotermikus telephely ellenőrzése után a hatóság 37,2 millió forintos bírságot szabott ki, mert a kockázatértékelést nem megfelelő képesítésű szakember készítette el, bár más biztonsági hiányosságot nem tártak fel.

A két munkavédelmi bírság összesen 91,2 millió forint volt, ami a Bayer Construct éves árbevételéhez és nyereségéhez képest elenyésző tételt jelentett. A cég ugyanakkor több munkavédelmi intézkedést is bevezetett: új szabályzatokat készített, módosította a kockázatértékeléseket, új védőeszközöket szerzett be, ismételt oktatásokat tartott, valamint lecserélte munkavédelmi szolgáltatóját.

A Bayer Construct a közbeszerzésekből való kizárás elkerülése érdekében úgynevezett öntisztázási eljárást is kezdeményezett. A cég még a dolgozó halála előtt megállapodott vele a személyi sérülések miatti kártérítésről, amelyet ki is fizetett. A Közbeszerzési Hatóság ezt elegendőnek találta ahhoz, hogy a vállalat közbeszerzési szempontból visszanyerje megbízhatóságát, így továbbra is indulhat állami tendereken.