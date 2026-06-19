Kirándulóutakra is jutott az azbesztes kövekből, térkép mutatja, melyik szakaszok szennyezettek

Jelzett turistaútvonalakat, köztük az Országos Kéktúra bizonyos szakaszait is érinti a nyugat-magyarországi azbesztkrízis – írja a Magyar Természetjáró Szövetség. A kirándulók tájékoztatása érdekében most egy online térképen jelölték, melyik túrahelyszíneket lehet érdemes elkerülni.

Egyelőre a Szombathelyi Erdészet Zrt. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság alá tartozó területekről van tudomásuk szennyezett turistautakról. Ezek közé tartozik az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra egy-egy szakasza – összesen körülbelül 5 kilométer hosszúságban –, valamint további mintegy 30 kilométer más turistautakon.

Az online elérhető térképen lila színnel vastagították meg azokat a szakaszokat, amelyek feltételezhetően azbeszttel szennyezettek, narancssárgával pedig azokat, amelyeknél a szennyezettség igazoltan fennáll.

A Greenpeace vegyianyag-szakértője, Simon Gergely szerint ha valaki egyszer átsétál egy, akár több száz méter hosszúságú szennyezett útszakaszon, nagy valószínűséggel nem jelent számára számottevő egészségügyi kockázatot. Ha azonban az utat burkoló kövek felporzanak, akkor belélegezheti az azbeszt súlyosan egészségkárosító, apró rostszálait.

A légutakba és a tüdőbe kerülő szálakat az emberi szervezet nem képes lebontani, idővel azbesztózist okozhatnak, ami a tüdő visszafordíthatatlan hegesedését jelenti, és súlyos légzési problémákhoz vezet. Emellett pedig növelik a tüdőrák és a mellhártyadaganat kialakulásának kockázatát is.

További információk az magyarországi azbesztszennyezésről alábbi cikkeinkben elérhetők: