mohácsi csatanándorfehérvár ostromaszulejmán szultán
Tudomány

A végzet indult Magyarország felé 1521-ben

Nándorfehérvár bevétele egy török miniatúrán
Wikipedia
Nándorfehérvár bevétele egy török miniatúrán
admin Bihari Dániel
2026. 05. 19. 11:36
Nándorfehérvár bevétele egy török miniatúrán
Wikipedia
Nándorfehérvár bevétele egy török miniatúrán
Szulejmán szultán betörte Magyarország kapuját.

A 16. század elején az Oszmán Birodalom ereje sokszorosan felülmúlta a Magyar Királyságét, 1520-as trónra lépésével Szulejmán szultán az akkori világ leghatalmasabb hadseregét birtokolta – az erőviszonyok alakulásáról itt írtunk bővebben. Kortársai úgy gondolták, hogy elődeinél békésebb politikát fog folytatni, ám ez súlyos tévedésnek bizonyult. Szakított apja déli és keleti irányú hódításaival, tekintetét nyugatra szegezte. Amint elfoglalta a trónt, szinte rögvest el is rendelte a felkészülést a következő évi hadjáratra.

A sereg 1521. május 18-án indult, az ifjú uralkodó célja a Magyar Királyság volt, amelybe nagy elődje, a példaképének tekintett II. Mehmed bicskája beletört: 1456-ban Nándorfehérvárnál súlyos vereséget szenvedett Hunyadi Jánostól. Szulejmán nem hozta magával a teljes szultáni sereget, az ázsiai csapatok nagy része otthon maradt, ám mintegy 60 ezer katonája így is csaknem kétszeresen meghaladta az 1456-os ostromlók létszámát. Serege egyik része július elején elfoglalta Szabácsot, míg a másik körülzárta Nándorfehérvárt, a hónap közepére pedig már a teljes haderő utóbbi vár alatt táborozott. Tanultak Mehmed hibájából, ezúttal hermetikus gyűrűt vontak az erőd köré, viszont elég lagymatagon folytatták az ostromot.

Szulejmán célja ugyanis az lehetett, hogy bevárja II. Lajos király felmentő seregét, és nyílt színi csatára kényszerítse az uralkodót.

Csakhogy a magyarok tudták, hogy egy ilyen ütközet haderejük megsemmisítését jelentette volna, így Mohácsnál megálltak, nem siettek a vár védelmére. A törökök kezdtek kifutni az időből, augusztus elején megindították a komoly, erős ostromot. A védők keményen ellenálltak, végül a szabad elvonulás fejében feladták a rommá lőtt várat: a kortárs forrás szerint 72 életben maradt vitézt azonban az oszmánok lemészárolták. Nándorfehérvár elvesztése sokkolta a magyar közvéleményt, az ország kulcsa, kapuja elveszett. Innentől kezdve csak idő kérdése volt, hogy Szulejmán mikor tér vissza megadni a „kegyelemdöfést”.

A mohácsi csatát bemutató sorozatunk eddig megjelent részei

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kint vannak a dokumentumok
Szerekes Adrien elárulta, miért került feketelistára – egy államtitkár világosította fel az okáról
„Életmentő” – első osztályú Intercity-kocsikat bérel a MÁV nyárra
„Csomó olyan dolgot csinálhattak, amiknek most el akarják tüntetni a nyomait” – szakértők segítségével illesztgetjük össze a ledarált NER-darabkákat
Reagált Gaudi-Nagy Tamás: Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik