Hogy a bíró miért nem adott piros lapot, azt nem értem – ennek pirosnak kellene lennie. Talán csak a belépő erőssége mentette meg. De nehezen tudom megérteni, hogyan úszhatta meg, tekintve, hogy milyen magasan érte el az ellenfele vádliját

– mondta Jamie Carragher a Sky Sport stúdiójában azt követően, hogy Kai Havertz egy csúnya belépőért sárga lapot kapott a Burnley ellen.

Az összefoglaló, 1:41-től Havertz belépője:

Az Arsenal német támadója, a találkozó egyetlen góljának szerzője a 68. percben csúszott be hátulról Lesley Ugochukwunak, a labdához nem sok köze volt, ráadásul meg is taposta ellenfele vádliját. Paul Tierney sárga lapot adott neki, aztán a VAR-szobában is megnézték az esetet potenciális piros lap miatt, de úgy ítélték meg, hogy nem kell kiállítani Havertzet – így az éllovas londoniaktól továbbra sem kapott senki piros lapot a bajnoki szezonban.

A mai futballban ez piros lap, veszélyes játék volt. Meg is sérülhetett volna a játékosom. Ha tíz emberre fogyatkoznak, lett volna még 20 percünk, hogy visszajöjjünk a meccsbe

– mondta a már kiesett Burnley vezetőedzője, Mike Jackson a BBC-nek.

A liga szerint nem volt kirívó a szabálytalanság

A Premier League részéről szinte azonnal érkezett is a hivatalos tájékoztatás arról, miért nem állították ki Havertzet.

A játékvezető Havertznek adott sárga lapját a VAR ellenőrizte és megerősítette – a szabálytalanságot nem minősítették súlyos szabálytalanságnak

– közölték.

Az Arsenal a hétfői 1-0-val karnyújtásnyira került a bajnoki címtől, ha a Bournemouth kedden legyőzné a Manchester Cityt, akkor egy fordulóval a vége előtt el is dőlne a Premier League első helyének sorsa. Pep Guardiola csapatának már csak egy esélye van: megnyerni az utolsó két meccset, miközben az Arsenal nem győz az utolsó fordulóban a Crystal Palace ellen.