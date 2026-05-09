gyerekadó gyerekrablás janicsárok mohács 500-sorozat
Tudomány

A magyar gyerekeket nehéz volt megtörni, nem szívesen vitték őket janicsárnak

admin Bihari Dániel
2026. 05. 09. 13:58
Az elrabolt gyerekekből képzett janicsárok legyőzhetetlen, csatákat eldöntő élő erődként jelentek meg a harcmezőkön – de a magyar gyerekeket nem tekintették jó „alapanyagnak”. Gyerekadóval, gyerekszedővel folytatjuk a mohácsi csata 500. évfordulójára indított sorozatunkat, a legfrissebb kutatási eredmények alapján mutatjuk be a kort meghaladó oszmán tűzfegyverhasználatot, és azt, honnan származtak Szulejmán Mohácsra érkező hatalmas seregének katonái.

A sorozatunk előző részében portyákra motivált lovasként említett szpáhik, a rablóbandaként viselkedő akindzsik és az ágyútölteléknek használt azabok több mint 100 ezres tömege olyan katonamennyiséget biztosított az Oszmán Birodalom számára, amilyenről a legnagyobb európai monarchiák sem álmodhattak. És akkor ez még csak a török haderő egyik, tartományi seregnek nevezett része. A másik, az udvari sereg mai fogalmaink szerint elit egységekből állt, közülük is kiemelkedtek a janicsárok: képzettségük, kitartásuk, harci erejük és létszámuk gyakorlatilag legyőzhetetlenné tette őket. A csatában a szultánt védték és megsemmisítették az ellenséget.

Róluk, a szultán elleni merényletről, keresztény gyerekek elrablásáról, valamint a török vértesekről szól a mohácsi csatát feldolgozó sorozatunk jelen része. Ezúttal is Dr. Fodor Pál turkológussal, történésszel, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja kutatóprofesszorával beszélgettünk.

