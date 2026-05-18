Nagy az aggodalom Párizsban, Dembélé megsérült a BL-döntő előtt

Ousmane Dembélé megsérült a Paris Saint-Germain vasárnapi, szezonzáró bajnoki mérkőzésén, ami aggodalmat kelthet a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjére készülő párizsi csapatnál.

Az aranylabdás támadó vélhetően combizomhúzódást szenvedett csapata vasárnap esti, utolsó bajnoki fellépésén a fővárosi rangadón, amelyet amúgy a címét már korábban megvédő PSG 2-1-re elveszített a Paris FC ellen.

A végleges diagnózis még várat magára, de sajtóhírek szerint a sérülés akár befolyásolhatja a játékos szereplését az Arsenal elleni BL-finálén, amely május 30-án lesz a Puskás Arénában.

Közvetlenül a találkozó után Luis Enrique vezetőedző úgy fogalmazott, meg kell várni a hétfői vizsgálat eredményét, de ő úgy gondolja, hogy csak fáradtság miatt adódott gondja Dembélének. A csatár mindenesetre nem sántikált, amikor a 27. percben lejött a pályáról és közvetlenül az öltözőbe ment.

A bajnoki szezonban alig játszott

Dembélé a mostani bajnoki szezon 34 fordulója alatt mindössze egy meccset játszott végig.

Tizenkétszer pályára sem lépett (tízszer meccskeretben sem volt, kétszer a kispadon maradt), tizenegyszer csere volt, tíz alkalommal pedig lecserélték. 1063 percet töltött a pályán a Ligue 1-ben, de így is megválasztották a szezon legjobbjának.

A 29 éves játékos tagja a június 11-én rajtoló világbajnokságra nevezett francia válogatott keretnek is.