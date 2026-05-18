Nincs szükség minden kórházban szülészetre a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint

„Nem leszek népszerű ezzel, de szülészetre sincsen szükség minden kórházban” – mondta Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese a HVG-nek adott interjújában.

Velkey szerint a városi kórházak nagy részében évente 300 alatti szülésszám van, ami azt jelenti, hogy 1-2 naponta van átlagosan egy szülés, így fölösleges akkora erőforrást biztosítani minden kórháznak, amellyel minden komplikációt képesek ellátni, ráadásul nincs elengedő szakember az országban. „A nemzetközi javaslatok szerint olyan szülészetet nem szabad működtetni, ahol 1000 szülésnél kevesebbet végeznek évente. Ettől nagyon messze vannak a kis kórházak szülésszámai.”

Az ország egyik vezető gyermekkórházának vezetője arról is beszélt, hogy személyes kudarcának tartja azt, hogy nem sikerült elérnie, hogy a gyermekegészségügy a magát családbarátnak nevező Orbán-kormány számára prioritás legyen. Úgy látja, a kórházak államosítása helyes lépés volt, mert az önkormányzati háttér egyenetlen és nehezen koordinálható volt az egymástól eltérő, sokféle érdekű helyhatósággal, ugyanakkor szerinte túlcentralizált rendszer jött létre.

Velkey az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kör tagja volt, ahova Takács Péter volt egészségügyi államtitkár kérésére csatlakozott. „Azt vállaltam, hogy továbbra is népszerűsítem az egészségfejlesztés, egészségértés témáit, különös tekintettel a kórházi pozitív kommunikációra.”

Eközben fia, Velkey György László a Tisza Párt zuglói-erzsébetvárosi egyéni országgyűlési képviselője és az egyik parlamenti frakcióvezető-helyettese lett: a politikai nézetkülönbségről az idősebb Velkey azt mondta, gratulált fiának, a családi béke töretlen maradt.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szakmai programjában sok elemet örömmel fogadott, „hatalmas áttörés lesz, hogyha valóban jelentősen több forrás jut majd az állami költségvetésből az egészségügy területére”, és az is üdvözlendő, hogy az egészségügy újra minisztériumi szintre emelkedik.

