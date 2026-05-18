Cate Blanchett: Érdekes, hogy milyen gyorsan kinyírták a #MeToo-t

Jelenleg is zajlik a 79. cannes-i filmfesztivál, ahol Cate Blanchett ejtett pár szót a hajdani #MeToo mozgalomról az egyik színpadi beszélgetés során – számol be a Guardian.

Érdekes, hogy milyen gyorsan kinyírták

– mondta a színésznő, aki mindig is teljes mellszélességgel kiállt a nemi esélyegyenlőség mellett a filmiparban.

Még mindig kevesebb nő van, mint férfi

Értetlenséggel fordul az iránt, miért veszített momentumot a mozgalom relatíve gyorsan a kirobbanása után, amikor nem érzi úgy, hogy a téma bármit is vesztett volna a relevanciájából azóta. Hozzátette: a női színészek, rendezők, és különféle szakemberek a mai napig alulreprezentáltak a filmiparban a férfiakhoz mérten.

Még mindig filmforgatásokon dolgozom, és minden egyes nap összeszámolom a jelenlévőket. Minden reggel 10 nő és 75 férfi van ott

– hozta példának a személyes tapasztalatait.

Szeretem a férfiakat, de állandóan ugyanazok a viccek hangzanak el. Mindig kicsit fel kell készülnöd erre lelkileg, amit én már megszoktam, de egy idő után nagyon unalmas folyamatosan egy ilyen szinten homogén munkahelyre bejárni. Ez magára a munka minőségére is hatással van

– folytatta.

