Tudomány

Ezzel a módszerrel megelőzhető a fogyókúra utáni visszahízás

A kutatók szerint a visszahízás elleni védekezés egyszerű és könnyen kivitelezhető módját találták meg.
2026. 05. 12. 08:53
Felfedeztek egy módszert, amellyel fogyókúrázás után meg lehet akadályozni a visszahízást. A 2026-os elhízásról szóló európai kongresszuson (ECO) bemutatott friss tanulmány szerint napi 8500 lépés megtétele lehet a kulcs ahhoz, hogy ne szökjenek vissza ránk a kilók.

Az elhízás kezelésének legfontosabb és legnagyobb kihívása, hogy megakadályozzuk a leadott súly visszaszerzését. A túlsúlyos emberek mintegy 80 százaléka 3–5 éven belül visszahízik egy sikeres fogyás után

– mondta Marwan El Ghoch professzor, a tanulmány egyik szerzője.

Új kutatásuk azonban megoldást kínál erre a problémára. Úgy találták, hogy azok az alanyok, akik diétázás közben és után 8500-ra növelték napi lépésszámukat, később kevesebbet is szedtek vissza magukra. A fogyás mértékéhez azonban érdekes módon nem járult hozzá a több gyaloglás – feltehetőleg azért, mert a bevitt kalória mennyisége hangsúlyosabb.

