A mostani volt az egyik legszárazabb április 1901 óta

Hazánk rendkívüli csapadékhiánnyal küzd, azonban nem arról van szó, hogy idén korábban jött az aszály, hanem, hogy még a tavalyi, sőt a korábbiak sem múltak el – írja a VálaszOnline.

A HungaroMet adatai alapján országos átlagban az ilyenkor megszokott csapadékmennyiség mindössze tizede, 4 milliméter hullott egész áprilisban. Több olyan automata állomás is volt, ahol egyáltalán nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában – többek között Encsen, Püspökszilágyon, Budapest egy részén, Jászapátiban és a Kékestetőn sem.

Az állami meteorológiai szolgálat szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.

Mindezt úgy, hogy márciusban is csak a hónap utolsó napjaiban tapasztalhattunk esőt. A 90 napos (február–áprilisi) csapadékösszeg délnyugati tájainkat leszámítva 30 és 75 mm között alakul az országban, ami nagyon kevés: a korábbi (1961–1990-es) harmincéves átlag szerint csak áprilisban 40–60 mm kellett volna, hogy hulljon.

Régóta húzódó krízis

Hazánk területén a 2021 óta tartó, 2023-at kivéve az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026. április 30-ra elérte a 462 millimétert az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint.

Ez azt jelenti, hogy öt év alatt körülbelül egy évnyi esővel és hóval kevesebb hullott.

Szabó Péter éghajlatkutató, térképre téve a talaj felső 10–20 cm-es rétegében észlelt szárazságot az elmúlt 6 évben, arra jutott, hogy a katasztrofális 2022-t kivéve a legtöbb évben ekkor még nem volt aszály. A 10–20 cm-es talajréteg feltöltődése szempontjából az Alföldön szintén a 2026-os eredmények mondhatók a legrosszabbnak az aszály szempontjából.

Fontos kiemelni azonban, hogy a rendkívüli szárazság nem magyar sajátosság: az év kezdetétől április végéig az európai csapadéktérkép szerint, bár a Földközi-tenger medencéje eddig jól járt az esőkkel, Magyarország és a Kárpát-medencétől északra szinte mindenki rosszabbul.