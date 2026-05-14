David Attenborough-ról neveztek el egy babát, aki pont a dokumentumfilmes 100. születésnapján jött világra

Egy csecsemő Sir David Attenborough 100. születésnapján, közvetlenül éjfél előtt jött világra az Egyesült Királyságban. A szülők, mivel mindig is nagy rajongói voltak a dokumentumfilmesnek, róla nevezeték el a gyermeküket – írja a BBC.

Ambrose Attenborough Whyte végül május 8-án, 23:58-kor jött világra, 3,7 kg-os súllyal.

A 35 éves Stephen Whyte és a 27 éves Lauren Evans azt mesélték, eredetileg május 7-re volt időpontjuk szülésindítására, és csak nem sokkal ezelőtt jöttek rá, hogy a baba Sir David születésnapján születhet meg. Amikor ezzel szembesültek, megbeszélték, hogy a maguk módján szeretnék tisztelegni a legendás dokumentumfilmes előtt.

Azt gondoltam, milyen jó lenne, ha a gyermekünk David Attenborough születésnapján születne meg

– mondta Evans, hozzátéve, hogy bár volt egy másik középső név ötletük is, de végül úgy döntöttek, hogy Attenborough-ra változtatják.

A pár, miután már bevitték őket a műtőbe, jelezte az orvosi személyzetnek, mik a terveik, akik csak annyit válaszoltak:

Meglátjuk, mit tehetünk.

Végül úgy tűnik, sikerrel jártak.