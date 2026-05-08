„Lényegében egy félisten” – így látják a magyar ismeretterjesztők a 100 éves David Attenborough-t

Sir David Frederick Attenborough természettudós, az ismeretterjesztő televíziózás úttörője és egyik legmeghatározóbb alakja 2026. május 8-án ünnepli 100. születésnapját. A legendás természetfilmes az 1950-es évek óta foglalkozik műsorgyártással, ez idő alatt száznál is több dokumentumfilm és -sorozat készítésében vett részt produceri, rendezői, írói, narrátori vagy műsorvezetői szerepkörben.

Alkotásai világszerte nemzedékeket hoztak közelebb a természethez, tisztelői között tudhatja a tudományos világ számos kiemelkedő képviselőjét. A 24.hu Csányi Vilmos biológust, Juhász Árpád geológust, Kiss László csillagászt és Molnár Attila Dávid természetfilmest kérdezte David Attenborough tevékenységéről és hatásáról.