100. születésnapdavid attenboroughgeraldine chaplinjulianna margulies
Tudomány

Charlie Chaplin lánya és a Modern Talking énekese is felköszöntötte a 100 éves David Attenborough-t

David Attenborough az angol király társaságában.
Kate Green / Getty Images for National Geographic
David Attenborough az angol király társaságában.
24.hu
2026. 05. 08. 09:45
David Attenborough az angol király társaságában.
Kate Green / Getty Images for National Geographic
David Attenborough az angol király társaságában.
Sir David Frederick Attenborough természettudós, az ismeretterjesztő televíziózás úttörője és egyik legmeghatározóbb alakja 2026. május 8-án lett 100 éves. A neves nap alkalmából Nagy Natália színésznő és férje, Vincze Attila riporter híres színészeket, sportolókat, zenészeket, tudósokat kerestek meg, hogy írjanak a legendás természetfilmesnek üzenetet saját fényképeikre ajándékként. A kezdeményezésre érkezett fotókat – David Attenborough után – a 24.hu olvasói láthatják elsőként a világon alábbi galériánkban.

Nagy Natália és Vincze Attila hatalmas fénykép- és kéziratgyűjteménnyel büszkélkedhet, amelynek bővítése érdekében számos nemzetközi hírességgel leveleznek. Kapcsolataikat ezúttal arra használták, hogy meglepjék a 100 éve David Attenborough-t egy különleges ajándékkal. A házaspárnak sikerült többek között a Modern Talking énekesétől, a NASA űrsikló programjának egyik űrhajósától, két Nobel-díjastól és Charlie Chaplin lányától, Geraldine Chaplintől is fotót szerezniük a brit tévés részére.

Chaplin a fényképre egy rövid üzenetet is írt, amelyben nemzeti kincsnek nevezi Attenborough-t. Julianna Margulies, a Vészhelyzet és a The Good Wife sztárja pedig azt írta neki:

Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szeretetem és csodálatom küldöm!

Kim Novak Golden Globe-díjas színésznő szintén köszönetét fejezte ki neki „a sok ajándékért, amit a világnak adott”

Thomas Anders énekes aláírt fényképe David Attenborough számára.
Sepp Maier focista aláírt fényképe David Attenborough számára.
Geraldine Chaplin színésznő aláírt fényképe David Attenborough számára.
Julianna Margulies színésznő aláírt fényképe David Attenborough számára.
Kim Novak színésznő aláírt fényképe David Attenborough számára.
14 fotó

A Sir David Attenbourogh-nak fényképet küldő hírességek teljes listája:

  1. Kim Novak – amerikai színésznő, aki Hitchcock Szédülés című klasszikusának főszerepével vált filmtörténeti ikonná.
  2. Geraldine Chaplin – brit–amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya.
  3. Thomas Anders – a Modern Talking énekese.
  4. Julianna Margulies – Emmy- és Golden Globe‑díjas amerikai színésznő, a Vészhelyzet és a The Good Wife sztárja.
  5. Sepp Maier – világbajnok német kapus, a Bayern München ikonikus játékosa.
  6. Eugene Kranz – a NASA legendás repülésirányítója, az Apollo–11 holdra szállás egyik kulcsfigurája, valamint az Apollo–13 sikeres mentésének vezetője.
  7. Donna Strickland – kanadai fizikus, a 2018-as fizikai Nobel-díj kitüntetettje.
  8. Erwin Neher – német biofizikus, az 1991-es orvosi Nobel-díj kitüntetettje.
  9. Christopher Ferguson – amerikai űrhajós, az űrsikló program utolsó küldetésének (STS–135) parancsnoka.
  10. Kelly Lynch – amerikai színésznő, legismertebb szerepei között az Országúti diszkó (Road House) és több ’80-as, ’90-es évekbeli film szerepel.
  11. Dolly Read – brit színésznő és modell, az első brit Playboy‑lány.
  12. Raquel Pomplun – mexikói–amerikai modell és színésznő, a Playboy 2013-as Év Playmate-je.
  13. Otto Götz – német színész, filmszerepei között Asterix‑filmek, James Bond‑produkciók és A bukás is szerepel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője
Ellenzéki politikusok buzizásától tizenéves fiatalok lejáratásáig – összeszedtük a megszűnő Tények legdurvább hazugságait
Török Gábor: Tizenhat Magyar Péter lesz a kormányban
MNB-botrány: házkutatást tartott és iratokat foglalt le az ügyészség az Állami Számvevőszéknél
Dr. Nagy Gábor Bálint
Legfőbb ügyész: Meg fogjuk oldani, hogy akár Dubajból is visszahozzuk a Ferrarikat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik