Charlie Chaplin lánya és a Modern Talking énekese is felköszöntötte a 100 éves David Attenborough-t

Nagy Natália és Vincze Attila hatalmas fénykép- és kéziratgyűjteménnyel büszkélkedhet, amelynek bővítése érdekében számos nemzetközi hírességgel leveleznek. Kapcsolataikat ezúttal arra használták, hogy meglepjék a 100 éve David Attenborough-t egy különleges ajándékkal. A házaspárnak sikerült többek között a Modern Talking énekesétől, a NASA űrsikló programjának egyik űrhajósától, két Nobel-díjastól és Charlie Chaplin lányától, Geraldine Chaplintől is fotót szerezniük a brit tévés részére.

Chaplin a fényképre egy rövid üzenetet is írt, amelyben nemzeti kincsnek nevezi Attenborough-t. Julianna Margulies, a Vészhelyzet és a The Good Wife sztárja pedig azt írta neki:

Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szeretetem és csodálatom küldöm!

Kim Novak Golden Globe-díjas színésznő szintén köszönetét fejezte ki neki „a sok ajándékért, amit a világnak adott”

A Sir David Attenbourogh-nak fényképet küldő hírességek teljes listája: