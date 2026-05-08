Charlie Chaplin lánya és a Modern Talking énekese is felköszöntötte a 100 éves David Attenborough-t

Nagy Natália és Vincze Attila hatalmas fénykép- és kéziratgyűjteménnyel büszkélkedhet, amelynek bővítése érdekében számos nemzetközi hírességgel leveleznek. Kapcsolataikat ezúttal arra használták, hogy meglepjék a 100 éve David Attenborough-t egy különleges ajándékkal. A házaspárnak sikerült többek között a Modern Talking énekesétől, a NASA űrsikló programjának egyik űrhajósától, két Nobel-díjastól és Charlie Chaplin lányától, Geraldine Chaplintől is fotót szerezniük a brit tévés részére.
Chaplin a fényképre egy rövid üzenetet is írt, amelyben nemzeti kincsnek nevezi Attenborough-t. Julianna Margulies, a Vészhelyzet és a The Good Wife sztárja pedig azt írta neki:
Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szeretetem és csodálatom küldöm!
Kim Novak Golden Globe-díjas színésznő szintén köszönetét fejezte ki neki „a sok ajándékért, amit a világnak adott”
A Sir David Attenbourogh-nak fényképet küldő hírességek teljes listája:
- Kim Novak – amerikai színésznő, aki Hitchcock Szédülés című klasszikusának főszerepével vált filmtörténeti ikonná.
- Geraldine Chaplin – brit–amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya.
- Thomas Anders – a Modern Talking énekese.
- Julianna Margulies – Emmy- és Golden Globe‑díjas amerikai színésznő, a Vészhelyzet és a The Good Wife sztárja.
- Sepp Maier – világbajnok német kapus, a Bayern München ikonikus játékosa.
- Eugene Kranz – a NASA legendás repülésirányítója, az Apollo–11 holdra szállás egyik kulcsfigurája, valamint az Apollo–13 sikeres mentésének vezetője.
- Donna Strickland – kanadai fizikus, a 2018-as fizikai Nobel-díj kitüntetettje.
- Erwin Neher – német biofizikus, az 1991-es orvosi Nobel-díj kitüntetettje.
- Christopher Ferguson – amerikai űrhajós, az űrsikló program utolsó küldetésének (STS–135) parancsnoka.
- Kelly Lynch – amerikai színésznő, legismertebb szerepei között az Országúti diszkó (Road House) és több ’80-as, ’90-es évekbeli film szerepel.
- Dolly Read – brit színésznő és modell, az első brit Playboy‑lány.
- Raquel Pomplun – mexikói–amerikai modell és színésznő, a Playboy 2013-as Év Playmate-je.
- Otto Götz – német színész, filmszerepei között Asterix‑filmek, James Bond‑produkciók és A bukás is szerepel.