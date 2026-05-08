gajdos lászlódavid attenborough100. születésnapköszöntés
Gajdos László is felköszöntötte a 100 éves David Attenborough-t

24.hu
2026. 05. 08. 13:19
A Tisza Párt élő környezetért felelős minisztériumának vezetésével megbízott Gajdos László is felköszöntötte David Attenborough-t 100. születésnapja alkalmából. A politikus azt is elárulta, hogy az említett minisztérium nevének ötlete is a legendás természetfilmestől ered, pontosabban Az élő bolygó című sorozatától.

Kevés ember volt ekkora hatással a bolygónk sorsára, mint ő. A BBC ikonikus alakja és a természetvédelem globális hangja. Sir David több mint hét évtizedes munkássága az Élet a Földön sorozattól a legújabb természetfilmekig arra tanít minket, hogy a jövő kulcsa az ismeretterjesztés és az érzelmi kötődés

– írta Gajdos a Facebook-oldalán.

Hozzátette, „csak akkor tudunk felelősen gazdálkodni a környezetünkkel, ha ismerjük és értjük azt a világot, amelyben élünk. Az ő öröksége az az iránytű, amely mentén generációkon át formálhatjuk a szemléletünket és óvhatjuk meg közös otthonunkat.”

Sir David Frederick Attenborough természettudós, az ismeretterjesztő televíziózás úttörője és egyik legmeghatározóbb alakja 2026. május 6-án ünnepli 100. születésnapját. Száznál is több dokumentumfilm és -sorozat készítésében vett részt produceri, rendezői, írói, narrátori vagy műsorvezetői szerepkörben. Honfitársai nemzeti kincsként tekintenek rá, világszerte a természet hangjaként hivatkoznak rá. Az elővilág és a környezetvédelem iránit szeretete és elköteleződése nemzedékeket érintett meg és inspirált.

Lapunk a jeles esemény alkalmából több magyar ismeretterjesztőt is kérdezett Attenborough hatásáról és jelentőségéről, galériában mutatta be pályafutása ikonikus állomásait és abba is betekintést engedett, hogyan köszöntötték őt fel olyan hírességek, mint Charlie Chaplin lánya és a Modern Talking énekese.

