Tudomány

Szenzációs lelet: a honfoglaló elit három tagját találták meg Akasztón

Wilhelm Gábor régész
Varga Jennifer / 24.hu
Wilhelm Gábor a Kecskeméti Katona József Múzeumban 2026. január 29-én.
Bihari Dániel
Varga Jennifer
2026. 04. 25. 21:12
A rendkívül gazdag, lovaikkal eltemetett harcosok a törzsi-nemzetségi vezető réteghez tartozhattak. Huba, Szaniszló és Koppány személyesen vehetett részt kalandozó hadjáratokon, lószerszámaikat és ruháikat adóként beszedett itáliai ezüsttel varrták tele, a nemesfém csilingelése messziről jelezte az érkezésüket. A valódi tudományos szenzáció viszont az, hogy mind a maradványok, mind a szerves anyagok páratlan épségben maradtak meg, ruházatukból bőrt, szőrmét és négyféle selymet azonosítottak, elhelyezkedésük pedig rengeteg új, értékes információval gazdagította tudásunkat a honfoglalás koráról.

Az a bizonyos munkanap is ugyanúgy indult a Kecskeméti Katona József Múzeum (KKJM) munkatársainak 2024 őszén, ahogy előtte oly sok másik: amatőr közösségi régészek jelentették, hogy néhány vas lószerszámot, ezüstpénzt és -vereteket találtak Akasztó határában a szántóföldön. Minden feltárás új izgalmakat és kihívásokat rejt, ám az esős, rendkívül ködös és szeles, kifejezetten hideg novemberi időben azért még a régészek sem terepmunkáról álmodnak. Ennek ellenére ilyenkor menni kell, és, ami ezen a napon elkezdődött, az mára – nyugodtan mondhatjuk – régészeti, történelmi szenzációvá nőtte ki magát. A fémdarabok ugyanis három, honfoglalás kori, lovukkal együtt eltemetett előkelő harcos, a legszűkebb elithez tartozó személy sírjaihoz vezették a szakembereket. Fegyverek, arany ékszerek, ezüstdíszek, az itáliai császártól beszedett adó érméi (köztük direkt a magyaroknak hamisított darabok), épségben megmaradt teljes tarsoly a tartalmával együtt, szövetek, szőrme és négyféle selyem került elő a maradványok mellől. Arról nem is beszélve, hogy az emberi és állati csontok szinte teljes épségben, a szerves anyagok egy része pedig páratlan minőségben vészelte át az elmúlt 1100 évet.

A gazdag sírmellékletek alapján egy törzsi-nemzetségi vezető és magas rangú kísérői lehettek. Közvetlenül a törzsfői szint alatti urak, harcosok.

Aranyozott ezüst lószerszámveretek a honfoglalás korából
honfoglaló harcos ezüst tarsolylemeze
honfoglaló íj csont merevítése
honfoglaló harcosok
aranygyűrű a honfoglalás korából
8 fotó

Wilhelm Gábor régész, főmuzeológus, a KKJM régészeti osztályának vezetője és csapata hamar felismerte a lelőhely páratlan értékét, így a leletek legértékesebb együttesét in situ emelték felszínre, és széleskörű tudományos összefogás alakult a feldolgozásukra – honfoglalás kori emlékek esetében most először. A X. századi leletegyüttes sajtótájékoztatóval és minikonferenciával egybekötött hivatalos bemutatóját a Magyar Nemzeti Múzeumban tartják majd hamarosan, ám a 24.hu lehetőséget kapott a leletek és az eddigi eredmények előzetes bemutatására, amelyet a téma összetett és egyedi volta okán két részben teszünk meg. Első cikkünkben a sírok szerencsés felfedezéséről, a méltóságjelző nyílhegyekről, illetve a három személy, Huba, Szaniszló és Koppány feltételezett élettörténetéről lesz szó. A temetőt feltáró és a multidiszciplináris kutatást összefogó Wilhelm Gáborral beszélgettünk.

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • a harcosok személyesen vehettek részt kalandozó hadjáratokon;
  • Itália császárától szedtek adót;
  • miért kapták a Huba, Szaniszló és Koppány nevet;
  • miből gondoljuk, hogy Huba törzsi-nemzetségi vezető lehetett;
  • hogyan mutatták magukról, hogy „kemény legények”;
  • mire utalnak a megtalált hamis pénzérmék;
  • mi lehet a hasukra helyezett aranylemezek szerepe;
  • mit jelenthet a melléjük temetett nyilak száma;
  • illetve miért temették őket sekély sírokba.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Orbán Viktor visszaadja a mandátumát, hogy a nemzeti oldal újjászervezésével foglalkozzon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik