Sok magyar nem is tudja, hogy májbetegségben szenved

A májbetegség a negyedik leggyakoribb halálok Magyarországon.
2026. 04. 23. 11:13
Egyre többeket érintenek a májbetegségek Magyarországon, évente 4000–5000 honfitársunk veszti életét miattuk. A méjbetegségek különösen veszélyesek, mivel gyakran hosszú ideig tünetmentesek maradnak, így sokan csak akkor jönnek rá, hogy baj van, amikor már súlyos károk érték a szervezetét – derül ki az Affidea magánegészségügyi szolgáltató közleményéből.

A májbetegségek a legfrissebb adatok szerint Magyarországon már negyedik leggyakoribb haláloknak számítanak. A statisztikákban csupán a rosszindulatú daganatok, a szív- és érrendszeri, illetve a légzőszervi megbetegedések előzik meg. Becslések szerint Magyarországon a krónikus májbetegségben szenvedők száma eléri az egymillió főt.

A májbetegségek különösen alattomosak, hiszen sokáig nem okoznak tüneteket. Ezért a betegek jelentős része előrehaladott állapotban kerül orvoshoz, amikor a folyamatok egy része már nem visszafordítható. A páciensek többségénel a helytelen táplálkozás, az alkohol, bizonyos gyógyszerek, környezeti vegyi anyagok és vírusfertőzések okozzák a májkárosodást.

A leggyakoribb májbetegségek közé tartozik a sokszor elhízás következtében kialakuló zsírmáj, amely mára egyértelműen civilizációs betegségnek tekinthető. A májsejtekben felhalmozódó zsír kezdetben nem okoz panaszokat, később azonban gyulladáshoz, hegesedéshez, végső soron akár májzsugorhoz vagy májrákhoz vezethet. Ha azonban időben észrevesszük, akár teljesen visszafordítható is lehet életmódváltással, testsúlycsökkentéssel, megfelelő étrenddel.

A májbetegségek felismerésében fontos szereplők a szűrővizsgálatok, amelyek rendszeres elvégzésével időben észrevehetők az elváltozások. A kora stádiumban felismert májbetegségek még jól kezelhetők, így a szűrővizsgálatok akár életmentőek is lehetnek.

A másik fontos fegyver a májkárosodás ellen a helyes életmód.

