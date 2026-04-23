Szombatra jön a csúcsmeleg, utána zuhanunk

Nyugat-Európában egy kiterjedt anticiklon okoz az átlagnál melegebb napokat, az Ibériai-félszigeten már nyári időjárás uralkodik. Eközben Kelet-Európába északról hideg szivárog, hazánkba a múlt hét végén, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka érkeztek a hideg légtömegek. Jelentősen visszaesett a hőmérséklet, felerősödött a szél, és sok helyen némi csapadék is hullott, messze voltunk a kellemes tavaszi időtől.

A hideg utánpótlása napról napra csökken, ezért tapasztalhattunk lassú melegedést, aminek a csúcspontja szombaton érkezik. Vasárnaptól visszatérnek a múlt hétről ismerős hűvös, szeles napok

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus. Nézzük, mit jelent mindez a gyakorlatban.

Az előttünk álló napokban sok napsütésre számíthatunk, eső csak elvétve fordulhat elő, a csütörtöki 16-21 fokos maximumokat pénteken országosan 16-23 fok követi. Szombaton viszont már 18-23 fokot mérhetünk, ez az érték valamivel már az április végére jellemző átlag felett van. Vasárnap délelőtt ér el minket az újabb hidegfront, erős széllel, de várhatóan csapadék nélkül vagy csak minimális esővel vonul át hazánk felett.

A front nyomában megérkezik a lehűlés, a jövő hét első napjaiban, hétfőn és kedden 12-17, 13-18 fokot mérhetünk. A folytatás pedig egyelőre teljesen bizonytalan, a meteorológus szavai szerint „mintha feldobnánk egy érmét”: szerdától vagy száraz és hűvös, vagy csapadékos és kevésbé hűvös időjárás köszönt ránk.

