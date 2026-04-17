Másfélmillió fős kutatás cáfolta meg Donald Trumpot

Donald Trump történelmi jelentőségű sajtótájékoztatót tartott 2025. szeptember 22-én, a Fehér Házban megtartott eseményen ugyanis bejelentette: azt kéri az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA), hogy az orvosok a jövőben csak szükség esetén alkalmazzák a Tylenol nevű, paracetamol-hatóanyagú készítményt. Az amerikai elnök szerint a gyógyszer terhesség alatti használata összefüggésbe hozható az autizmus kialakulásával.

A rendkívüli sajtótájékoztatón az elnök egészségi tanácsokat adott terhes nőknek és kisgyermekes szülőknek, többször is arra intve őket, hogy ne használják a fájdalom- és lázcsillapítót. A bejelentés azonnali reakciót váltott ki nemcsak az amerikai, hanem a külföldi egészségügyi közösségekből is: egyértelműen tagadva az ilyen típusú összefüggéseket.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) lapunknak küldött levelében kiemelte: a paracetamol továbbra is biztonságos és hatékony terápiás szer a fájdalom és a láz kezelésére várandós nők esetében.

Egy nagyszabású, másfél milliós dán tanulmány nemrégiben ismét bebizonyította: nincs fokozott autizmuskockázat azoknál a gyermekeknél, akik születésük előtt paracetamolnak voltak kitéve, írja a MedicalXpress.

Óriási mintát vizsgáltak

A JAMA Pediatrics című folyóiratban megjelent kutatás szerint Dániában országos kohorszvizsgálatot végeztek az 1997 és 2022 között született összes gyermeken, mely során több mint 1,5 millió gyermek adatait és azok alakulását követték le hosszú éveken át. Az elemzés csak azokra a gyermekekre összpontosított, akik megélték az egyéves kort, és kizárták azokat az eseteket, amelyeknél hiányoztak az adatok vagy egyértelmű volt az autizmussal kapcsolatos összefüggés.

A kutatók úgy találták, hogy az acetaminofen (más néven paracetamol) terhesség alatti szedése nem kapcsolódik az autizmus fokozott kockázatához gyermekeknél.

Az eredmények megegyeztek az általános populáció és a testvérek összehasonlításában. A korrigált kockázati arány – a két csoport közötti relatív kockázat mértéke – közel 1-es volt, ami nem jelez fokozott kockázatot. A tanulmány alaposan megvizsgálta a bevitt gyógyszer mennyiségét – alacsony, közepes vagy magas –, és a terhesség azon szakaszát, amelyben a gyógyszert alkalmazták, minden trimesztert lefedve. A kutatócsoport mindezek tekintetében szintén nem talált bizonyítékot a megnövekedett kockázatra.