asdasperger-szindrómaautizmusautizmus spektrumzavar
Tudomány

100–150 ezer magyar érint, mégis alig tudunk róla valamit: ilyen az élet a spektrumon

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Lányi Örs
2025. 12. 14. 11:01
Adrián Zoltán / 24.hu
Az olyan pszichológiai szakkifejezések, mint az OCD vagy az ADHD ma már szinte beépültek a fiatalabb generáció szóhasználatába, még ha sokszor kevés vagy sztereotipikus ismerete is van az emberek többségének az adott dologról. A 24.hu új, pszichológiai sorozatának első részében az autizmus témakörét, és az azt övező tévhiteket járjuk körbe Balázs Judittal, az ELTE Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoportjának vezetőjével.

A modern közbeszédbe – főleg a Z generáció körében – mára beépültek az olyan pszichológiai szakkifejezések, amelyekről néhány évtizede nagy eséllyel még csak nem is hallott egy átlagember. Ilyen például az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar), vagy az OCD (obszesszív-kompulzív zavar, kényszeres zavar), ám sokszor káros torzítások, végletes megközelítések társulnak ezekhez. A fent említett pszichiátriai kórképektől nem tér el jelentősen az autizmus, pontosabban az autizmus spektrumzavar sem, amely világszerte több tízmillió embert érint.

Vannak, akik betegségként tekintenek erre az idegrendszeri fejlődési eltérésre, de olyanok is akadnak, akik a zsenialitással kötik össze, mivel számos közismert emberre, például Greta Thurnbergre vagy Elon Muskra is ez az idegrendszeri működés jellemző. Szerencsére a folyamatosan táguló tudományos ismereteknek hála a közbeszédben is egyre érettebb az autizmusról szóló diskurzus, amelyben az is sokat segít, hogy az Agymenők Sheldon Cooperjétől kezdve a nagysikerű, Atypical című netflixes sorozatig egyre nagyobb a reprezentáció a modern mozgóképes alkotásokban is.

Ugyanakkor ezek a filmek árthatnak is, mert erősítik a sztereotípiákat.

Charley Gallay / GETTY IMAGES / AFP

A 24.hu új cikksorozatában a leggyakoribb idegrendszer fejlődési zavaroknak járunk utána, melynek részeként példákat hozunk az ezeket övező legkárosabb tévhitekre, és megpróbáljuk bemutatni a válaszokat a legfontosabb kérdésekre. Balázs Judittal, gyermek-serdülő és felnőtt pszichiáter szakorvossal, az ELTE Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoportjának vezetőjével azt jártuk körbe, milyen jelek utalhatnak arra, hogy valaki rajta van a spektrumon, hogyan lehet kezelni ezt, illetve miért nem használják már az Asperger-szindróma kifejezést.

Nem betegség, hanem fejlődési különbség

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tizenketten haltak meg, miután két fegyveres lövöldözni kezdett Sydney népszerű strandján
Áder János: Gyakorlatilag megszűnt az értelmes politikai vita
„Van gyermekvédelem Magyarországon? Leginkább úgy néz ki, hogy nincs!”
Lövöldözés a Brown Egyetemen, két diákot agyonlőttek
Orbán Viktor: idén adventkor mindenki „torkaszakadtából üvölt” a politikában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik